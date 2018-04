Norsk Hydro: résultats en hausse au 1er trimestre malgré des déboires au Brésil

Oslo (awp/afp) - Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a publié mercredi des résultats trimestriels en hausse grâce à l'augmentation du prix des métaux et malgré de grosses difficultés au Brésil.

Au premier trimestre, le bénéfice net a progressé de 19% sur un an, à près de 2,1 milliards de couronnes, pour un chiffre d'affaires en hausse de 74%, à près de 40 milliards.

Scruté de près par les marchés, le résultat d'exploitation sous-jacent a augmenté de 38% sur la même période, à 3,15 milliards, mais il ressort en baisse de 11% par rapport au quatrième trimestre.

Ce recul s'explique essentiellement par les difficultés rencontrées par le groupe au Brésil: accusé par les autorités de dégâts environnementaux qu'il conteste, le groupe a été contraint depuis le 1er mars de réduire de 50% la production à Alunorte, la plus grande usine d'alumine au monde.

En conséquence, le résultat d'exploitation sous-jacent de l'activité "bauxite et alumine" a plongé de 60% par rapport au quatrième trimestre, à 741 millions de couronnes.

L'alumine étant l'ingrédient essentiel de l'aluminium, ces difficultés menacent l'ensemble de la chaîne de production de Norsk Hydro.

Engagé dans des discussions délicates avec les autorités brésiliennes, le norvégien ignore quand Alunorte pourra de nouveau fonctionner à plein régime.

Ces déboires en Amérique du sud font aussi que l'objectif de 500 millions de couronnes d'économies en 2018 ne pourra pas être atteint, a prévenu le groupe.

En hausse de 14% sur les trois premiers mois, le prix de l'aluminium a été bousculé par l'actualité récente.

Après une baisse due aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et à l'instauration par Washington de 10% de droits de douane sur l'aluminium importé, il a bondi en avril, atteignant un sommet en sept ans, suite aux sanctions américaines contre le russe Rusal, deuxième producteur mondial.

Lundi, le Trésor américain a annoncé un report dans l'application de certaines sanctions, ce qui a fait redescendre les prix.

"Les sanctions américaines contre Rusal ont généré de grosses incertitudes sur le marché mondial de l'aluminium et elles affecteront les flux commerciaux et la disponibilité du métal et des matières premières dans toute la chaîne d'aluminium", a noté le directeur général de Norsk Hydro.

"L'embargo imposé par les autorités brésiliennes à Alunorte ajoute aux incertitudes dans l'industrie de l'aluminium", a ajouté Svein Richard Brandtzaeg dans un communiqué.

Pour 2018, Norsk Hydro a confirmé ses prévisions d'une augmentation de 4 à 5% de la demande mondiale d'aluminium primaire,ce qui signifie que "le marché s'achemine vers un déficit" de l'offre, selon M. Brandtzaeg.

afp/ol