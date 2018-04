Pollution au Brésil: deux rapports blanchissent Norsk Hydro

Oslo (awp/afp) - Le groupe norvégien Norsk Hydro, empêtré dans une affaire de pollution au Brésil, a affirmé lundi que deux enquêtes, l'une indépendante l'autre interne, n'avaient pas trouvé d'indices permettant d'étayer les accusations contre son usine d'alumine Alunorte.

Les autorités brésiliennes accusent le producteur d'aluminium d'avoir contaminé l'eau de la municipalité de Barcarena (nord du Brésil) avec des résidus de bauxite qui auraient débordé d'un bassin de dépôt de l'usine Alunorte après de très fortes précipitations, les 16 et 17 février.

Elles lui ont infligé deux amendes de 10 millions de réais (2,5 millions d'euros) chacune, et ordonné de suspendre l'utilisation du bassin incriminé ainsi que de réduire de 50% sa production sur le site.

Alunorte étant la plus grosse usine d'alumine --un composant essentiel de l'aluminium-- au monde, ces mesures ont généré de vives inquiétudes pour l'ensemble de la chaîne de production du groupe norvégien et lourdement pesé sur son cours en Bourse.

Norsk Hydro, de son côté, a reconnu des rejets illicites d'eaux non-traitées pour lesquels il s'est excusé, tout en affirmant ne pas avoir trouvé trace de fuite de résidus de bauxite.

Pour faire la lumière sur ce point, il a lancé une enquête interne et commandé un audit indépendant du cabinet SGW Services.

"Les deux rapports confirment nos affirmations antérieures, à savoir qu'il n'y a pas eu de débordements des bassins de dépôt de résidus de bauxite, ni d'indication ou de preuve d'une contamination des communautés locales proches d'Alunorte après les fortes pluies de février", a déclaré son directeur général, Svein Richard Brandtzaeg, lundi dans un communiqué.

Selon un institut dépendant du ministère brésilien de la Santé publique, l'incident avait fait courir des risques aux pêcheurs et autres communautés vivant dans l'Amazone, l'eau qu'ils boivent et dans laquelle ils se baignent présentant des niveaux élevés d'aluminium et de métaux lourds.

Norsk Hydro cherche encore désespérément à obtenir le droit de produire à pleine capacité (6,3 millions de tonnes par an) à Alunorte, qu'il détient 92,1%.

Après la publication des résultats des audits, son action gagnait 5,53% en début d'après-midi à la Bourse d'Oslo, ramenant à 22,82% son repli depuis le début de l'année.

afp/rp