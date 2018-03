NOVACYT : signe un accord de développement clinique avec le canadien GenePOC

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primerdesign, la division de tests moléculaires de Novacyt, a conclu un contrat de développement de tests cliniques avec GenePOC, une société canadienne membre de Debiopharm Group spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de diagnostic moléculaire pour la détection de maladies infectieuses au plus près du patient.Selon les termes de l'accord de services, Primerdesign développera un test de diagnostic moléculaire triplex pour identifier la grippe A, la grippe B et les virus respiratoires syncytiaux A et B (RSV A et B) qui seront ensuite techniqués sur l'instrument revogene de GenePOC.GenePOC demandera l'autorisation réglementaire du test aux Etats-Unis par la FDA (Food and Drug Administration) et le marquage CE-IVD en Europe en vertu de la directive sur le diagnostic in vitro.L'Organisation mondiale de la santé affirme que la grippe se propage dans le monde entier lors d'une épidémie annuelle. Au cours de ces épidémies, de 5 à 10%de la population mondiale est atteinte d'infections des voies respiratoires supérieures, ce qui entraîne environ trois à cinq millions de cas de maladies graves et environ 250 000 à 500 000 décès.