Novartis : Une révolution dans le monde de la microscopie

Rendre visible les structures tridimensionnelles de protéines, les minuscules machines de la biologie, est souvent une étape critique dans le développement de nouveaux médicaments. Jusqu'à présent, rares sont les technologies capables de capturer des images de ces minuscules molécules, et ces méthodes ne fonctionnent pas pour toutes les protéines. Il reste donc une multitude de protéines susceptibles d'être utilisées comme cibles pour les principes actifs à étudier en détail. Grâce aux tout derniers progrès réalisés en microscopie, un grand nombre de ces protéines jusqu'alors difficiles à détecter sont à la portée des biologistes structurels. Ensemble, Novartis et le Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research ont créé un centre de microscopie ultra-moderne afin de prendre part à la révolution que connaît le secteur de la recherche pharmaceutique.

Un saut quantique

« Quand j'ai découvert tout ce qui était possible avec la cryo-microscopie électronique, je n'en revenais pas », raconte le chef de groupe Nicolas Thomä du Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) de Bâle, associé à Novartis. « A l'évidence, il s'agit d'une révolution et nous allons vivre un saut quantique en termes de possibilités. »

La cryo-microscopie électronique (cryo-ME) est une technique qui permet de générer des images de minuscules molécules biologiques, à peu près un million de fois plus petites qu'un millimètre, avec des faisceaux d'électrons (au lieu de faisceaux lumineux). Grâce à ces images, les scientifiques peuvent représenter des structures tridimensionnelles et comprendre le fonctionnement des protéines. Les informations recueillies doivent quant à elles leur permettre de développer des médicaments qui interagissent avec ces protéines.

« La possibilité de visualiser les molécules a toujours été un élément capital pour l'amélioration des médicaments », confie M. Thomä. Ce dernier est spécialisé en mécanique des protéines de la réplication de l'ADN et dans les processus de réparation de l'ADN, qui en cas de dysfonctionnement peuvent causer le cancer. « Pouvoir voir ces petites protéines, les mini-machines de la cellule, nous aide à comprendre comment elles fonctionnent ou pourquoi elles ne fonctionnent pas en cas de maladie. »

La cryo-ME n'a rien de nouveau : elle est le fruit de longues années de travail, un travail pour lequel les chercheurs ont reçu le prix Nobel de chimie l'année dernière. Par ailleurs, la cryo-ME n'est pas la seule technique permettant de capturer des images des protéines. La cristallographie des protéines et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire sont d'autres techniques fréquemment employées et tout aussi complexes que leur nom le laisse entendre. Grâce à elles, des scientifiques ont déjà pu relever les détails structurels de bien plus de 100 000 protéines des organismes les plus divers. Cela reste cependant une infime partie des plus d'un million de protéines que compte la biologie.

La cryo-ME est idéale pour quelques-unes des protéines jusqu'alors inaccessibles. Il y a quelques années encore, les images générées avec cette technique n'étaient toutefois pas suffisamment détaillées, ce qui les rendaient inexploitables pour la recherche pharmaceutique. Grâce aux progrès technologiques les plus récents réalisés sur les caméras des microscopes et les énormes améliorations apportées dans le traitement d'images, les images générées par la cryo-ME affichent désormais une résolution suffisante pour pouvoir voir les protéines avec des détails quasiment de l'ordre de l'atome.

Acteur de la révolution

Les chercheurs du monde entier sont impatients de pouvoir travailler avec ces nouveaux microscopes. Toutefois, il n'est pas toujours facile d'y avoir accès. Ces instruments sont coûteux, complexes et seules quelques personnes disposent des connaissances spécifiques nécessaires pour les utiliser - quant à travailler avec, c'est encore autre chose. Pour faire court : l'achat d'un tel microscope est une énorme gageure pour tous les instituts.

« Pour le FMI seul, cela aurait été très difficile et j'ai compris que nous avions besoin d'un partenaire », explique M. Thomä. « Après avoir vu ces premiers résultats, j'ai contacté directement mes partenaires chez Novartis. » M. Thomä savait que la technique pouvait être une révolution, non seulement pour le FMI, mais aussi pour la recherche pharmaceutique chez Novartis. Sandra Jacob, une des interlocutrices de M. Thomä chez Novartis, l'avait également compris.

« Les meilleurs groupes du monde passent à la cryo-ME. L'investissement est néanmoins trop élevé pour chacun d'entre eux pris à part et même pour la plupart des entreprises pharmaceutiques », affirme Sandra Jacob, Executive Director of Protein Sciences des Instituts Novartis pour la Recherche Biomédicale (NIBR). « Après que Nicolas nous a contactés, nous savions que nous pourrions apprendre les uns des autres et que c'était ce que nous devions faire ensemble. »

Cette proposition représentait le plus grand investissement technologique jamais encore réalisé pour les deux instituts. Ensemble, M. Thomä et Mme Jacob ont néanmoins réussi à convaincre leur direction respective des atouts de cette technologie novatrice. Ils ont ensuite obtenu le financement nécessaire à la création d'un tout nouveau centre de cryo-ME commun sur le campus Novartis de Bâle, à seulement quelques minutes du FMI.

Grâce à l'alliance des compétences, à l'engagement et à l'enthousiasme de toutes les personnes impliquées, le centre a pu être mis en service fin 2016. Novartis est l'une des premières entreprises pharmaceutiques à disposer d'un microscope propre et d'un accès direct au potentiel révolutionnaire de ces instruments.

Novartis collabore depuis longtemps déjà avec les instituts les plus divers, afin de promouvoir la recherche pharmaceutique à travers le monde. Sous la direction de Jay Bradner, Président des NIBR depuis 2016, Novartis a lancé encore plus d'initiatives scientifiques ouvertes. Parallèlement, les partenaires potentiels ont été activement invités à apporter de nouvelles idées de recherche.

« Novartis collabore de manières extrêmement diverses avec des partenaires externes, en Suisse comme dans le reste du monde. Cela va de l'échange en cercle restreint aux consortiums de plusieurs instituts », déclare Mme Jacob. « Tout ceci est motivé par le souhait d'apprendre les uns des autres ainsi que par l'engagement de Novartis de mettre des instruments à la disposition du monde afin de stimuler la recherche pharmaceutique. » Cette collaboration avec le FMI correspondait exactement au type de projet susceptible de rapprocher des scientifiques afin de favoriser la découverte et le développement de meilleurs médicaments.

Des instruments très sensibles

Avant que les scientifiques puissent faire leurs essais, il a tout d'abord fallu planifier et construire l'installation spécialisée nécessaire pour ces instruments sensibles. Les microscopes électroniques sont extrêmement sensibles et doivent être isolés des bruits, vibrations ou variations de température quels qu'ils soient. Les champs électromagnétiques peuvent eux aussi être à l'origine de problèmes. Les expériences recueillies jusqu'ici par le FMI avec de tels instruments se sont révélées des plus précieuses lors de la planification du centre. Novartis Technical Operations a quant à elle apporté son savoir-faire dans la construction d'une telle installation.

Depuis l'achèvement du centre, des collaborateurs des deux instituts travaillent ensemble afin d'assurer le fonctionnement sans accroc de l'installation. Ils s'entraident dans les nombreux projets de recherche qui peuvent désormais utiliser cette technologie.

« Sans cette collaboration, il n'y aurait pas de microscope », confie Christian Wiesmann, qui dirige depuis 2015 l'équipe du NIBR dans le domaine de la cryo-ME. « Nous travaillons vraiment comme une équipe. » Bien que le centre de cryo-ME soit en activité depuis moins d'un an, il contribue déjà au travail dans la recherche pharmaceutique. La cryo-ME offre de nombreuses opportunités : ainsi, les scientifiques peuvent aujourd'hui non seulement mettre en évidence les différentes structures des protéines, mais aussi les groupes de plusieurs protéines qui travaillent ensemble.

Défense contre les parasites

« En général, de nombreuses protéines sont impliquées dans les voies de signalisation biologiques. Auparavant, nous devions ignorer la plupart d'entre elles et nous concentrer sur une seule », explique M. Thomä. « Avec la cryo-ME, nous sommes en mesure d'observer de nombreux éléments simultanément et d'étudier leurs interactions. »

Outre les voies de signalisation biologiques, nombre de cibles de principes actifs éventuellement intéressants sont des complexes de protéines, et donc des regroupements de protéines qui se lient entre eux pour former une machine biologique unique. Un de ces complexes, et un des premiers projets de recherche à être étudié au centre de cryo-ME, est un complexe de protéines appelé protéasome. Les protéasomes sont des protéines d'une très grande complexité. Ils servent à la dégradation de protéines indésirables ou mal repliées et sont indispensables à de nombreux processus cellulaires. Les parasites à l'origine de la leishmaniose et de la maladie de Chagas, ou maladie du sommeil, font plus de 50 000 victimes chaque année. Comme la plupart des organismes, ils ne peuvent survivre qu'avec un protéasome fonctionnel.

Dernièrement, des chercheurs du Genomics Institute de la Novartis Research Foundation ont identifié, en collaboration avec Novartis, une petite molécule spécifique capable de bloquer le protéasome de ces parasites. Comme ce principe actif n'influence pas le fonctionnement du protéasome humain, il pourrait représenter une option pour la destruction sélective de parasites entrés dans un corps humain.

Ce n'est que le début

L'équipe de recherche est certes parvenue à démontrer que son principe actif inhibait les protéasomes des parasites, mais il lui manquait encore une vision claire de son mode de fonctionnement exact ou de la façon dont elle pouvait transformer le principe actif en médicament.

« D'autres structures protéasomiques étaient à disposition, mais aucune n'était assez détaillée pour la recherche pharmaceutique », précise M. Wiesmann. « Il y avait quelques modèles, seulement nous ne pouvions pas dire lequel était le bon. Pourtant, d'un coup, grâce à la cryo-ME, la réponse a été évidente. »

« Nous avons déjà beaucoup plus de possibilités que nous l'espérions », confie Mme Jacob. « Grâce à ces structures, et à celle du protéasome, nous avons compris comment un principe actif inhibe la cible correspondante et comment nous pouvons transformer le principe actif en médicament. »

Des protéines individuelles aux complexes de plusieurs protéines, le nouveau centre permet une exploration détaillée sans précédent dans la multitude de structures de protéines. Grâce à cet instrument, les structures très précises de virus entiers et autres cibles des plus intéressantes pour la recherche pharmaceutique peuvent être mises en évidence.

« Depuis que l'instrument est arrivé, nous avons l'impression que nous devons être encore plus ambitieux : ce qui nous semblait quasiment impossible hier, semble tout à fait faisable aujourd'hui », affirme M. Thomä. « De telles brèches sont plutôt rares dans la vie d'un scientifique. C'est pourquoi nous sommes heureux de travailler en équipe avec Novartis et de promouvoir la recherche pharmaceutique. »