Novartis : gagne plus de 1%, un analyste passe à l'achat

28/03/2018

Le titre progresse de plus de 1% à la Bourse de Zurich après l'annonce de la vente de sa part de 36.5% de la joint-venture dans la santé grand public (Consumer HealthCare - CHC) à son partenaire GSK pour un montant total de 13 Md$.



Le groupe a également indiqué mercredi qu'il présenterait les résultats 'positifs' de deux études de phase III consacrées à son nouveau traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (nAMD) lors d'un congrès qui se tiendra aux Etats-Unis le mois prochain.



Oddo a relevé son objectif à 88 CHF (contre 85 CHF) et par conséquent a relevé sa recommandation à l'Achat (contre Neutre).



' Le nouveau CEO de Novartis est Docteur de formation et il occupait le poste de Global Head of Drug Development et CMO de Novartis. Il est donc probable qu'il renforce la division Pharma de Novartis avec des acquisitions (biotech ?). Le timing de l'opération sur l'OTC nous fait penser que nous pourrions assister à un deal dès le S2 2018 ' indique Oddo.



' Nous estimons que NVS devrait faire une belle année 2018 : +6.7% CA (dont +3% FX) / +10% BPA et offrir un newsflow constant même si peu transformant. La M&A Pharma pourrait venir comme un extra pour booster la croissance et possiblement lutter contre l'expiration des brevets de certaines molécules dès 2019 (Gilenya - 3.2 Md$ / Afinitor - 1.5 Md$) ' rajoute le bureau d'analyses.



