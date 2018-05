Novartis : indication pédiatrique dans la sclérose en plaques

14/05/2018 | 11:49

Novartis annonce que la FDA (Food and Drug Administration) américaine a approuvé son Gilenya pour traiter les enfants et adolescents atteints de formes cycliques de la sclérose en plaques, autorisation qui vient s'ajouter à celle pour les plus de 18 ans.



Le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que si la sclérose en plaques est principalement diagnostiquée chez les adultes, les enfants et les adolescents atteints connaissent plus souvent qu'eux des rechutes fréquentes et des lésions cérébrales.



