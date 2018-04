Prévisions Novartis: revenus trimestriels autours de 12,5 mrd USD

Zurich (awp) - Le laboratoire pharmaceutique Novartis prévoit de publier jeudi 19 avril ses résultats sur les trois premiers mois de l'année. Pas moins de douze analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

T1 2018E (en mio USD) consensus AWP T1 2017A chiffre d'affaires - groupe 12'467 11'539 - Innovative Med. 8'222 7'518 - Sandoz 2'503 2'430 - Alcon 1'677 1'591 Ebit (de base)* 3'351 3'010 bénéfice net (de base)* 2'984 2'690 (en USD) BPA (de base)* 1,28 1,13 * hors amortissements sur actifs intangibles, charges de dépréciation, frais d'acquisition et d'intégration, ainsi que tout élément jugé exceptionnel de plus de 25 mio USD

FOCUS: si la performance pure du mastodonte pharmaceutique rhénan constituera un morceau de choix pour les observateurs, les récentes décisions et perspectives stratégiques adoptées par le frais émoulu directeur général Vasant Narasimhan - qui a succédé en février à Joseph Jimenez - ne passeront pas inaperçues non plus.

Toute indication sur l'intégration du français Advanced Accelerator Applications (AAA) ou sur le processus de reprise pour près de neuf milliards de dollars de l'américain Avexis (voir pour mémoire) sera ainsi suivie de près. L'utilisation du solde du produit de la cession des parts de Novartis dans sa coentreprise avec GlaxoSmithKline, pour 13 mrd USD, représente également une interrogation persistante.

Les unités périphériques Sandoz et Alcon, spécialisées respectivement dans les médicaments de substitution et l'ophtalmologie, recèlent également un potentiel d'intérêt non négligeable. La première en raison de la pression tarifaire subie ces derniers temps aux Etats-Unis. La seconde car la direction s'est octroyé un délai jusqu'au milieu de cette année pour trancher en faveur ou défaveur de son maintien au sein du groupe.

OBJECTIFS: pour l'année en cours, la direction vise une croissance de 1% à 5%, hors imprévus et effets de changes. Innovative Medicines doit afficher une progression d'environ 5%, Sandoz risque de stagner voir de reculer modérément et Alcon doit poursuivre sur une croissance de 1% à 5%. L'excédent d'exploitation de base doit s'enrober de 5% à 9%.

POUR MÉMOIRE: Novartis a jeté son dévolu début avril sur Avexis, coté au Nasdaq. Les deux laboratoires ont conclu un accord de principe en vue d'une reprise valorisant le développeur américain de thérapies géniques à 8,7 mrd USD, moyennant un prix par action de 218 USD. La prime que s'apprête à débourser le colosse bâlois équivaut ainsi à près de 90% du cours de clôture de sa cible de reprise vendredi.

La proposition de rachat est motivée par l'intégration d'une thérapie génique expérimentale contre une maladie neurodégénérative héréditaire, ainsi que par une extension des capacités de production de thérapies géniques au delà de la franchise oncologique.

Le colosse bâlois a finalisé fin janvier l'acquisition du français Advanced Accelerator Applications (AAA), pour près de quatre milliards de dollars. L'opération permet au mastodonte pharmaceutique rhénan d'étoffer son portefeuille oncologique avec notamment l'adjonction du traitement radiopharmaceutique Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate), homologué fin janvier aux Etats-Unis contre des tumeurs neuroendocrines.

Sandoz a obtenu mi-février de l'Agence sanitaire américaine (FDA) l'homologation pour un nouveau dosage de son Glatopa, médicament générique du Copaxone (acétate de glatiramère) produit par l'américain Teva, juste après avoir essuyé un camouflet de cette même FDA sur un générique de l'Advair, produit par le britannique GlaxoSmithKline (GSK). Le gendarme américain a requis un complément d'information sur des lacunes identifiées dans un dossier déjà déposé.

COURS DE L'ACTION: le titre Novartis s'est délesté de quelque 5% depuis le début de l'année, soit à peine moins que le SMI. Le bon de jouissance du concurrent Roche en revanche a perdu plus du double.

