Novo Nordisk : partenariat avec l'université de San Francisco

16/05/2018 | 15:49

Novo Nordisk annonce ce jour avoir noué un partenariat exclusif avec l'Université de Californie à San Francisco (UCSF), consacré au développement de lignées de cellules souches embryonnaires humaines.



Le fabricant danois de médicament indique en effet que, début mai, un nouveau laboratoire a été inauguré à l'UCSF, 'dans lequel les employés de l'université et Novo Nordisk travailleront ensemble pour définir une nouvelle norme de qualité dans la production de thérapies à partir de cellules souches'.



'Trouver un remède contre le diabète fait partie des objectifs de Novo Nordisk. Les progrès récents dans la recherche sur les cellules souches et l'accès à des lignées cellulaires solides et de haute qualité suscitent des espoirs chez les personnes atteintes de diabète de type 1', a déclaré Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif de Novo Nordisk.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.