NOXXON Pharma : renégocie son financement par ODIRNANE avec YA II PN

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Noxxon, société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, a renégocié et signé un avenant à l'accord de financement conclu avec le fonds d'investissement YA II PN portant sur les ODIRNANE (obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes) assorties de bons de souscription d'actions. L'avenant modifie l'accord de financement existant initialement signé le 1er mai 2017 et annoncé dans le communiqué de presse en date du 2 mai 2017.Il suspend pour les six prochains mois la possibilité conférée à YA II PN de souscrire aux tranches suivantes à sa seule discrétion. Cette dernière sera définitivement annulée sous réserve que Noxxon lève au moins 5 millions d'euros de financements en fonds propres. De plus, YA II PN souscrit à l'émission de 167 622 nouvelles actions de Noxxon pour un prix d'émission total de 1 million d'euros à 5,9658 euros par action, correspondant au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) pour 12 mars 2018. Enfin, en rémunération de ces modifications, Noxxon verse à YA II PN un montant en numéraire de 1 million d'euros, qui sera déduit du prix total d'émission des nouvelles actions.