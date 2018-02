NRJ GROUP : tente de tirer profit de sa solide fin d'année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NRJ Group (+0,22% à 9 euros) oscille entre la hausse et la baisse après la publication d'un chiffre d'affaires bien supérieur aux attentes au quatrième trimestre mais de perspectives peu lisibles. En croissance de 2,8%, les revenus du groupe ont atteint 107,6 millions à fin décembre alors qu'Oddo BHF les attendaient à 104 millions et Gilbert Dupont à 103,3 millions. Sur la période, la faiblesse persistante de la radio, dont les revenus ont baissé de 3,6% à 56 millions d'euros a été compensée par la croissance de 9,8% enregistrée sur la télévision.Sur l'ensemble de l'exercice, NRJ Group a vu son chiffre d'affaires reculer modérément, de 0,5%, pour atteindre 368 millions d'euros. Le pôle Radio a enregistré une baisse de ses revenus de 3,3% tandis que la division Télévision a vu les siens croitre de 2%.Ces performances ont donc été assombries par des perspectives une fois encore peu réjouissantes. Comme à son habitude, NRJ n'a dévoilé ses attentes que lors de la conférence avec les analystes, s'abstenant de tout commentaire dans son communiqué de presse. Le groupe a donc indiqué une nouvelle fois aux brokers que sa visibilité était faible sur la tendance du marché publicitaire de début d'année, relate Oddo BHF, tout en précisant que son pôle TV avait progressé sur le mois de janvier et compensé la faiblesse de son pôle Radio.Elément aggravant, NRJ Group va enregistrer dans ses comptes 2017 l'amende de 1 million d'euros à laquelle le groupe a été condamné par le CSA, et contre laquelle il a fait appel.Dans ce contexte, les analystes restent prudents : Oddo BHF a maintenu sa recommandation Neutre sur NRJ tandis que Gilbert Dupont reste à Accumuler.