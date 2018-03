NRJ Group : date du paiement de son dividende 2017

27/03/2018 | 08:34

NRJ Group annonce le calendrier du détachement et du paiement de son dividende 2017.



A l'occasion de l'annonce des résultats annuels de l'exercice 2017, il a été décidé de soumettre à l'Assemblée Générale du 16 mai 2018, le versement, exclusivement en numéraire, d'un dividende de 0,15 euro brut par action.



Il est précisé que sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale, la date de détachement du coupon est le 5 juin 2018 et la date de paiement du dividende est le 7 juin 2018.



