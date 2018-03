NRJ : Résultats annuels 2017

Paris, le 15 mars 2018 - 19h30

Résultats annuels 2017 - NRJ Group

Chiffre d'affairesi Groupe 2017 comparable à celui de l'exercice précédent, porté par un bon 4ème trimestre Hausse des audiences TV sur les cibles privilégiées Croissance soutenue du ROCi des pôles Activités Internationales et Diffusion Forte progression du free cash flowii de 34 M€ Dividende proposé au titre de 2017 : 0,15 € par action

Le Conseil d'administration de NRJ Group, réuni le 15 mars 2018 sous la présidence de Jean-Paul Baudecroux, a arrêté les comptes consolidés et annuels de l'exercice 2017.

Porté par une bonne dynamique au 4ème trimestre, NRJ Group a réalisé, sur l'exercice 2017, un chiffre d'affairesi de 367,9 M€, en léger repli de 0,5 % par rapport à l'exercice 2016.

Au titre de l'exercice 2017, l'EBITDAiii hors échanges dissimilaires s'établit à 50,2 M€, en baisse de 6,2 %.

Le résultat opérationnel couranti ressort à 27,3 M€ en repli de 6,2 %. Le taux de marge opérationnelle couranteiv s'établit à 7,4 %.

Le résultat opérationnel s'établit à 27,9 M€ contre 42,8 M€ un an plus tôt.

Le résultat opérationnel 2016 intègrait 13,7 M€ de produits non courants correspondant à l'impact net de charges de l'indemnisation perçue par le Groupe suite à l'arrêt de la diffusion des multiplexes R5 et R8, cet élément majorant d'environ 9 M€ le résultat net après impôts au titre de 2016. En 2017, le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 20,2 M€ contre 33,7 M€ un an plus tôt.

Au 31 décembre 2017, compte tenu de la forte progression du free cash flowii, le Groupe présente un excédent net de trésoreriev de 192,1 M€ en forte augmentation de 20,4 % par rapport au 31 décembre 2016. Cette hausse est notamment liée à une amélioration du BFR qui inclut la réduction des stocks et engagements hors bilan du pôle TV.

En millions d'euros

EBITDAiii hors échanges dissimilaires

2017 2016 Variation 367,9 369,8 -0,5% 50,2 53,5 -6,2% 27,3 29,1 -6,2% Résultat opérationnel 27,9 42,8 -34,8% Résultat net part du Groupe 20,2 33,7 -40,1% Variation Excédent net de trésoreriev +20,4% Capitaux propres part du Groupe +4,4% 1/5 Résultat Opérationnel Courant hors échanges dissimilaires

Chiffre d'affaires hors échanges dissimilaires

Résultat opérationnel courant (hors échanges dissimilaires) par activité

En millions d'euros

Médias Musicaux et Evénementiel

2017 2016 Variation 187,2 193,5 -3,3% Télév ision 87,3 85,6 +2,0% Activités Internationales 39,0 35,5 +9,9% Diffusion 54,4 55,2 -1,4% Chiffre d'affaires hors échanges dissimilaires 367,9 369,8 -0,5% Médias Musicaux et Evénementiel 25,8 32,6 -20,9% Télév ision (28,5) (28,6) +0,3% Activités Internationales 14,4 11,2 +28,6% Diffusion 14,9 13,0 +14,6% Autres activités 0,7 0,9 -22,2% Résultat Opérationnel Courant hors échanges dissimilaires 27,3 29,1 -6,2%

MEDIAS MUSICAUX ET EVENEMENTIEL (MME)

Le pôle MME enregistre un chiffre d'affairesi de 187,2 M€ en 2017, en repli de 3,3 % par rapport à 2016.

En 2017, le Groupe a poursuivi son travail d'optimisation de ses grilles radio avec la reconduction de ses mornings phares et le lancement de nouveaux programmes. Ainsi, forte de ses atouts, NRJ Global (régie nationale du Groupe) s'affirme comme la 1ère offre commerciale radio de France avec 11,6 millions d'auditeurs chaque jour, selon les résultats d'audience de la vague Médiamétrie novembre-décembre 2017(1). Cependant, l'activité radio enregistre un repli de 4,0% de son chiffre d'affaires. Compte tenu de la structure de coûts en 2017, cette baisse a un effet sensible sur le résultat opérationnel couranti du pôle, lui-même impacté par la sanction d'1 M€ prononcée par le CSA à la suite de la diffusion d'un canular de Cauet en décembre 2016.

Les activités digitales affichent une croissance de 4,0 % de leur chiffre d'affairesi en 2017, avec +10,7 % au 4ème trimestre, portée par la performance des formats audio et par le succès des offres commerciales de la régie locale. Ces activités contribuent encore marginalement au résultat opérationnel couranti du pôle.

Le résultat opérationnel couranti du pôle ressort à 25,8 M€ en 2017 contre 32,6 M€ en 2016.

TELEVISION

AMELIORATION DU CHIFFRE D'AFFAIRESi ET STABILISATION DU ROCi

Le chiffre d'affairesi du pôle TV s'établit à 87,3 M€, en augmentation de 2,0 % par rapport à 2016. Cette dynamique s'est particulièrement accentuée au 4ème trimestre avec une croissance de près de 10 % du chiffre d'affaires.

Sur l'exercice 2017, les deux chaînes gratuites du pôle TV (NRJ 12 + Chérie 25) affichent une progression des audiences sur les cibles commerciales privilégiées par les annonceurs, avec une PDA de 3,6 %(2) sur la cible Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans, en progression de 3%(3) sur un an, et une PDA de 3,3 %(2) sur la cible 25-49 ans, en progression de 6 %(3) sur un an. Sur l'ensemble du public, la PDA cumulée des deux chaînes gratuites s'établit à 2,7 %(2).

En 2017, le pôle TV a enregistré une hausse des charges opérationnelles à hauteur de 1,6 M€ en raison notamment des investissements soutenus dans le coût de grille au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel couranti du pôle TV affiche une stabilité par rapport à l'exercice 2016 à - 28,5 M€ grâce à la hausse du chiffre d'affairesi et la baisse des coûts de diffusion TNT.

ACTIVITES INTERNATIONALES

TRES BONNE PERFORMANCE OPERATIONNELLE DU POLE

Pour l'année 2017, les activités internationales ont dégagé un chiffre d'affairesi de 39,0 M€(1) en croissance de 9,9 %. Toutes les zones du pôle sont en augmentation.

Le résultat opérationnel couranti 2017, en hausse de 28,6 % par rapport à 2016 à 14,4 M€, a contribué de manière significative aux résultats du Groupe. Cette croissance reflète principalement la solide performance de l'Allemagne qui enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 11,4 % sur l'exercice 2017 grâce notamment à la mise en place d'un nouveau modèle de rémunération des commerciaux dans un contexte favorable en termes d'audiences commercialisables.

DIFFUSION

AMELIORATION DE LA RENTABILITE

Le pôle Diffusion a enregistré un chiffre d'affairesi de 54,4 M€, en repli de 1,4 % par rapport à 2016 en raison de l'impact, sur le 1er trimestre, de l'arrêt des prestations de la diffusion des multiplexes R5 et R8. Corrigé de cet effet, le chiffre d'affairesi de l'exercice 2017 affiche une croissance de 3,8 %.

L'activité de diffusion FM enregistre une croissance de 10 % grâce, notamment au développement des prestations réalisées pour les stations de Radio France. La progression du chiffre d'affaires 2017 s'explique également par des prestations de réaménagement des fréquences demandées par l'ANFR à hauteur de 0,4 M€.

Le résultat opérationnel couranti est en hausse de 14,6 % à 14,9 M€ en 2017. Cette bonne performance bénéficie d'éléments non-récurrents favorables pour un montant de l'ordre de 2 M€ et reflète notamment une amélioration de la rentabilité des activités de diffusion FM et TNT.

****************

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 mai prochain le versement d'un dividende de 0,15 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2017. Il proposera, par ailleurs, à l'Assemblée Générale, d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions.

Perspectives :

Pôle MME : le Groupe entend dynamiser son activité en s'appuyant en radio sur une organisation commerciale optimisée et sur les atouts, notamment, de sa marque phare NRJ. Le Groupe accélérera sa mue digitale grâce à l'intégration de nouvelles expertises.

Pôle TV : le Groupe souhaite renforcer l'attractivité de ses chaînes NRJ 12 et Chérie 25, en s'appuyant notamment sur le potentiel de croissance de Chérie 25, et entend ainsi réduire les pertes opérationnelles du Pôle TV en 2018.

Pôle Activités Internationales : le Groupe, tout en consolidant ses fondamentaux éditoriaux en radio et en poursuivant ses investissements sur ses relais de croissance, s'attend en 2018 à une normalisation de son ROC(i). Il reste par ailleurs confiant sur les perspectives de ses activités internationales.

Pôle Diffusion : le Pôle Diffusion poursuivra en 2018 sa conquête de parts de marché notamment en FM. Le Groupe mène toujours ses réflexions stratégiques et continue d'étudier les options qui permettraient à towerCast d'accélérer son développement.

Informations complémentaires :

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et annuels ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.

Il est prévu de rendre disponible le document de référence 2017 sur le site internet du Groupe www.nrjgroup.fr, au plus tard le 30 mars 2018.

Prochain rendez-vous : Publication de l'information financière du 1er trimestre 2018, le 2 mai 2018 (après bourse).

ANNEXES

i Hors échanges dissimilaires :

En millions d'euros

2017

2016

Variation

Chiffre d'affaires hors échanges dissimilaires Chiffre d'affaires sur échanges dissimilaires Chiffre d'affaires y compris échanges dissimilaires

Résultat Opérationnel Courant hors échanges dissimilaires Résultat Opérationnel Courant sur échanges dissimilaires Résultat Opérationnel Courant y compris échanges dissimilaires na : non applicable

+0,1% -6,2% na

ii Free cash flow :

En millions d'euros

2017

2016

Marge brute d'Autofinancement avant résultat financier et charge d'impôt Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité (hors impôts sur le résultat) Impôts sur le résultat remboursés (+) / versés (-), y compris CICE et autres crédits d'impôts

FLux nets de trésorerie générés par l'activité (A)

FLux nets de trésorerie affectés aux opérations d'investissement (B)

Free cash flow (A)+(B)

iii EBITDA : résultat opérationnel courant hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du résultat opérationnel courant mais après dépréciations sur actifs courants. La variation des provisions s'entend hors reprises de provisions utilisées (portées en déduction de la charge supportée).

En millions d'euros

Résultat Opérationnel Courant hors échanges dissimilaires Dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions

Dotation (Reprise) aux provisions pour IDR comptabilisées en charges de personnel

EBITDAiii hors échanges dissimilaires

2017 2016 27,3 29,1 21,4 23,0 1,5 1,4 50,2 53,5

iv Taux de marge opérationnelle : dans le Groupe, ce ratio s'entend du Résultat Opérationnel Courant rapporté au Chiffre d'affaires. Il est par ailleurs calculé hors échanges dissimilaires.

v Excédent net de trésorerie : trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe qui s'élèvent à 7,6 millions d'euros au 31 décembre 2017.

Avertissement: Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr) à la rubrique "Finances/ Publications financières/ Rapports financiers".

_____________________________

Sources :

(1) Médiamétrie 126 000 Radio, Novembre-Décembre 2017, L-V, 5h-24h,13 ans et plus, AC NRJ Group (NRJ Global) : 11 568 000 auditeurs.

(2) Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, Pôle TV NRJ Group = agrégat NR12 + Chérie 25, 4+ ou cibles citées, 03h-27h, LàD, année 2017.

(3) Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, Pôle TV NRJ Group = agrégat NR12 + Chérie 25, 4+ ou cibles citées, 03h-27h, LàD, année 2017 versus année 2016, évolution en %.

A propos de NRJ GROUP

NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média.

En France, le Groupe occupe une place de leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est un acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 et CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) ; et est le 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale towerCast. S'appuyant sur la force de ses marques, son expertise marketing et sa puissance commerciale, le Groupe a également développé ces dernières années un écosystème digital lui permettant de suivre et d'anticiper l'évolution de la consommation des médias sur les nouveaux supports enprolongement de son territoire de marques initial : sites web, applications mobiles, multi-channel network et près de 240 radios digitales. NRJ Group est aujourd'hui le 1er groupe privé de radios digitales en France. Cette présence digitale permet aux régies publicitaires du Groupe, avec la data qui est un enjeu stratégique pour le Groupe, de proposer une offre élargie à ses clients avec un ciblage publicitaire affiné.

A l'international, le Groupe est implanté dans 15 autres pays, soit par le biais d'implantations directes, soit via des partenariats ou des contrats de licence de marque NRJ/ENERGY, première marque radio internationale, et/ou NOSTALGIE/NOSTALGIA.

L'action NRJ GROUP est cotée sur le marché Euronext à Paris (compartiment B).

Codes - ISIN : FR0000121691 ; Reuters : NRG-FR ; Bloomberg : NRG FP.

Information analystes et investisseurs

NRJ GROUP - Communication Financière, 46-50 avenue Théophile Gautier 75016 Paris-www.nrjgroup.fr

FTI Consulting - Arnaud de Cheffontaines | Marina Louvard / Tel : + 33 1 47 03 68 63 / e-mail : nrjgroup@fticonsulting.com

NRJ GROUP - Société Anonyme au capital de 784 178,46 euros

Siège social : 22, rue Boileau 75016 Paris

332 036 128 RCS PARIS