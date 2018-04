Floriane Rousseaux Analyste Reprise de la tendance de fond Stratégie du 26/04/2018 | 16:44 achat En cours

Cours d'entrée : 63.72$ | Objectif : 69.5$ | Stop : 58.7$ | Potentiel : 9.07% Nucor dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 69.5 $. Envoyer par e-mail :

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.92 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Acier - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NUCOR -2.08% 19 804 ARCELORMITTAL 2.58% 35 894 POSCO --.--% 29 015 NIPPON STEEL & SUMITOMO MET.. -17.48% 21 122 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED -3.22% 18 343 THYSSENKRUPP -8.40% 17 198 NOVOLIPETSK STEEL PAO --.--% 15 057 TATA STEEL -15.74% 13 254 SEVERSTAL' PAO --.--% 13 135 STEEL DYNAMICS, INC. 6.05% 10 803 VOESTALPINE AG -11.56% 9 709 Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2018 24 061 M EBIT 2018 2 864 M Résultat net 2018 1 862 M Dette 2018 2 026 M Rendement 2018 2,40% PER 2018 10,69 PER 2019 11,16 VE / CA 2018 0,91x VE / CA 2019 0,85x Capitalisation 19 804 M