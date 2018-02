La valeur du jour à Wall Street - NVIDIA propulsé parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P 500

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nvidia (+2,28% à 223,21 dollars) enregistre l’une des progressions les plus prononcées de l’indice S&P 500, dopé par des résultats et perspectives meilleurs que prévu. Le fabricant de processeurs graphiques bénéficie d’une tendance de fond : la nécessité de disposer de capacité de calculs informatiques importantes dans des domaines comme les centres de données, l'intelligence artificielle ou la création de cryptomonnaies. Nvidia bénéficie aussi de la bonne santé de son activité historique, les processeurs graphiques destinés aux PC des gamers.Au quatrième trimestre, clos fin janvier, Nvidia a vu son bénéfice net bondir de 71% à 1,12 milliard de dollars, soit 78 cents par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s'est élevé à 1,72 dollar, ce qui est supérieur au consensus Reuters s'élevant à 1,17 cents.Son chiffre d'affaires a augmenté de 34% pour atteindre le niveau record de 2,91 milliards de dollars, soit supérieur aux attentes du marché : 2,69 milliards.Non seulement Nvidia a fait mieux que prévu au dernier trimestre, mais il est aussi plus optimiste que les analystes pour le premier trimestre.Le groupe technologique cible un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars, plus ou moins 2%. Le marché attend pour sa part 2,48 milliards de dollars.La société a aussi annoncé qu'entendait rétribuer ses actionnaires à hauteur de 1,25 milliard de dollars sur l'exercice, en cours, un montant inchangé par rapport à l'exercice précédent. Nvidia leur versera des dividendes - un coupon trimestrielle de 15 cents par action sera payé le 16 mars - et rachètera des actions.Neutre sur la valeur en raison de sa valorisation, JPMorgan a relevé son objectif de cours de 207 à 247 dollars, se disant impressionné par les résultats.