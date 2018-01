NXP Semiconductors : annonce que sa solution de virtualisation vCPE a effectué avec succès les tests de connectivité de l'opérateur China Mobile Communications Corporation (CMCC)

C'est un premier succès pour les deux groupes dans le domaine de la virtualisation des fonctions réseau (NFV)

SHANGHAI, 2018-01-16 (GLOBE NEWSWIRE) -- NXP Semiconductors(TM) N.V. (NASDAQ : NXPI), l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sécurisée avancées, annonce aujourd'hui que sa solution de virtualisation d'équipements sur site vCPE a réalisé avec succès une série d'essais de connectivité virtuelle pour le compte de l'opérateur chinois China Mobile (China Mobile Communications Corporation - CMCC), ce qui constitue un premier succès en collaboration dans le domaine de la virtualisation des fonctions réseau (Network Function Virtualization - NFV). C'est également la première fois que NXP déploie une solution vCPE basée sur des processeurs Arm® au sein de la plateforme en cloud de China Mobile - une étape décisive dans le déploiement d'équipements vCPE résidentiels à usage grand public et dont la configuration est gérée sur le cloud.

Dans le cadre de cette collaboration, la solution vCPE de NXP a fourni au projet de réseau virtuel de China Mobile un ensemble complet de solutions - matériel, virtualisation et logiciels applicatifs. Architecturée autour d'un processeur NXP LS1043A quadricoeurs Arm V8 de hautes performances, la solution vCPE intègre un puissant moteur d'accélération matérielle qui peut être utilisé pour l'analyse des paquets réseau, le chiffrement/déchiffrement des données, ainsi que la gestion du trafic, la classification et la distribution du trafic entrant. Cette plateforme allie hautes performances et basse consommation d'énergie de façon optimale, ce qui en fait une solution idéale pour les passerelles en périphérie de réseau utilisées dans les environnements industriels, résidentiels et d'entreprise.

« Nous nous félicitons du succès de cette collaboration initiale avec China Mobile dans le domaine de la virtualisation des fonctions réseau », a déclaré Tareq Bustami, senior vice-président et general manager, Digital Networking de NXP. « Notre solution vCPE démontre les avantages qu'apporte la vaste gamme de solutions de NXP, à savoir des technologies de sécurité éprouvées, une efficacité élevée, des fonctions de virtualisation avancées et une multitude de périphériques de traitement se caractérisant par une stabilité hors pair. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec China Mobile de façon élargie et approfondie dans les domaines du traitement en périphérie de réseau en nous appuyant sur la solution vCPE pour satisfaire un marché en attente de solutions de hautes performances. »

En tant que fournisseur de solutions de connectivité sécurisées de hautes performances, NXP a développé sa solution vCPE pour qu'elle fonctionne avec les réseaux d'accès de China Mobile via la plateforme cloud de l'opérateur chinois. La solution vCPE prend en charge les technologies de virtualisation et d'isolation entre services, avec à la clé une garantie de sécurité et de fiabilité au niveau des passerelles de traitement en périphérie de réseau. Les fournisseurs de services peuvent ainsi procéder de façon simple, rapide et efficace au déploiement, à la mise à jour, à la configuration et à la gestion du cycle de vie de leurs passerelles de traitement en périphérie de réseau à distance par l'intermédiaire du système de planification métier et de la plateforme cloud de China Mobile, ce qui raccourcit le cycle d'innovation de produits et réduit le coût global des investissements consacrés au réseau.

La solution vCPE de NXP a été testée avec succès en laboratoire et sur site à Pékin et Shanghai. NXP poursuivra sa collaboration avec China Mobile en explorant de nouvelles utilisations de sa solution vCPE pour apporter de la valeur ajoutée aux clients, gérer des déploiements de plus grande envergure et générer de nouvelles opportunités commerciales.

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) permet de sécuriser les connexions et l'infrastructure pour un monde plus intelligent, faisant progresser les solutions qui rendent la vie plus facile, meilleure et plus sûre. En tant que leader mondial des solutions de connectivité sécurisée pour les applications embarquées, NXP innove dans les marchés des véhicules connectés sécurisés, de la sécurité et de la confidentialité de bout en bout et des solutions connectées intelligentes. Forte de plus de 60 ans d'expérience et d'expertise, la société compte 30 000 employés dans plus de 35 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars en 2016. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le sitewww.nxp.com.

