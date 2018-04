GTT Gaztransport et Technigaz : confirme ses objectifs 2018 après une activité en hausse de 12,4% au T1

(Actualisation: commentaires du directeur financier de GTT)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT.FR) a confirmé jeudi ses objectifs pour 2018, après avoir vu son chiffre d'affaires croître de 12,4% au premier trimestre, aidé notamment par la forte augmentation des redevances des méthaniers.

Le chiffre d'affaires de GTT, dont les technologies équipent la majeure partie des méthaniers à l'échelle de la planète, s'est inscrit à 64,17 millions d'euros, contre 57,09 millions d'euros pour la période correspondante de 2017, et est "en ligne" avec les attentes du groupe.

"Le premier trimestre 2018 a été marqué par une forte progression des commandes: nous enregistrons déjà 10 commandes de méthaniers, un FSRU (unité flottante de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié), ainsi que l'équipement d'un navire avitailleur", a commenté Philippe Berterottière, le PDG de GTT, dans un communiqué.

"Ce rythme de commandes est un signal fort de la bonne tenue du marché du GNL", a-t-il poursuivi.

Le chiffre d'affaires liés aux redevances s'est établi à 61,53 millions d'euros, en hausse de 14,9%, porté par une forte progression du revenu des redevances des méthaniers, à 54,57 millions d'euros, soit une augmentation de 19,5%.

Le chiffre d'affaires lié aux services est lui ressorti à 2,64 millions d'euros, en baisse de 25%.

L'activité des services a connu un début d'année "lent", a souligné à l'occasion d'une conférence téléphonique Marc Haestier, le directeur financier de GTT, mettant en avant la baisse des prestations d'études et des homologations de fournisseurs et un impact limité de l'intégration de la société Ascenz, acquise fin 2017.

Mais le premier trimestre "n'est pas représentatif" de l'activité prévue sur l'ensemble de l'année pour les services, a assuré Marc Haestier.

GTT a confirmé tabler pour l'exercice entier sur un chiffre d'affaires compris entre 235 et 250 millions d'euros et sur un Ebitda de 145 à 155 millions d'euros. Le groupe prévoit aussi de distribuer au titre de l'exercice 2018 un dividende au moins équivalent à celui versé au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, soit 2,66 euros par action.

Au titre de l'exercice 2019, le groupe vise un taux minimum de distribution de dividendes de 80% du résultat net social distribuable.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire