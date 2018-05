O2i : dans le vert sur l'exercice

02/05/2018 | 09:57

Le titre O2i s'adjuge 1,1% ce mardi en début de séance, entouré après la publication de comptes annuels marqués par un bénéfice net des activités poursuivies de 430.000 euros, à comparer à une perte de 1,35 million à fin 2016.



Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part bondi de 163% à 1,73 million d'euros, contre 660.000 euros au terme de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires est au surplus passé de 49,07 à 50,06 millions d'euros, avec une croissance organique de 11% en données proforma. 'Cette très bonne performance est d'autant plus remarquable que, sur la même période, les ressources du groupe ont été fortement mobilisées pour réussir la sortie industrielle du pôle 'Print' devenue non-stratégique et déficitaire', a souligné le groupe, qui aspire à poursuivre sa croissance et l'amélioration de ses marges lors des prochains trimestres.





