O2i : Groupe O2i - Résultats opérationnels fortement bénéficiaires et en progression

Résultats opérationnels fortement bénéficiaires et en progression sur le nouveau périmètre suite à la sortie de l'activité Print

• Chiffre d'affaires de 50,06 M€ en croissance de +11% en données proforma

• Résultat opérationnel courant en hausse de +163% à 1,73 M€

• Résultat net avant activités cédées positif à 0,43 M€ (vs -1,35M€ en 2016)

• Prologue exerce l'ensemble de ses BSA O2i au prix de 1,7€ / action

Données en M€ 2016* 2017 Variation Chiffre d'Affaires 49,07 50,06 Résultat Opérationnel Courant 0,66 1,73 +163% Résultat Opérationnel -1,02 0,98 Résultat Financier -0,25 -0,25 Résultat avant impôt -1,27 0,73 Résultat Net des activités poursuivies -1,35 0,43 Résultat des activité cédées -2,51 Résultat Net après résultats des activités cédés -1,35 -2,08

UNE CROISSANCE INTERNE SOUTENUE DE 11%

Sur l'ensemble de l'année 2017, O2i a enregistré un chiffre d'affaires de 50,1M€ dégageant une croissance organique proforma de plus de +11% sur un an. Cette très bonne performance est d'autant plus remarquable que, sur la même période, les ressources du groupe ont été fortement mobilisées pour réussir la sortie industrielle du pôle Print devenue non stratégique et déficitaire.



FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE

Le niveau soutenu de croissance interne réalisé en 2017 ainsi que les premiers effets du recentrage de ses activités sur ses métiers à plus forte valeur ajoutée et à plus forte marge ont permis à O2i de voir dès cette année, sur ce nouveau périmètre, son résultat opérationnel courant progresser de +163% pour atteindre à 1,73M€, soit de très loin son plus haut niveau historique. Le résultat opérationnel s'améliore également fortement passant en un an de -1,02 M€ de perte à un résultat bénéficiaire de 0,98 M€.

Le Résultat Financier est resté comparable en montant à 2016 à -0,25 M€.

La société ayant vu sa rentabilité fortement progresser en un an, la charge d'IS augmente d'autant passant de 0,08 M€ en 2016 à 0,3 M€ en 2017.

Au final, sur le nouveau périmètre (hors activité Print), le résultat net du groupe O2i ressort désormais fortement bénéficiaire à 0,43 M€ contre une perte de -1,35 M€ en 2016.



IMPACT PUREMENT COMPTABLE DE LA SORTIE DE L'ACTIVITE PRINT

Comme l'impose les normes IFRS, la cession de l'activité Print au cours de l'exercice 2017 a impliqué de l'isoler en intégralité sur l'exercice 2017. Le résultat comptable retraité de l'activité cédée ressort ainsi -2,5M€ en 2017. Après prise en compte de cette charge non récurrente et purement IFRS, et liée uniquement au traitement comptable de la cession de l'activité Print, le résultat net en 2017 s'établit à -2,08M€.



CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES DU GROUPE

Au cours des prochains trimestres, le groupe O2i entend poursuivre sa croissance et l'amélioration de ses marges en renforçant encore ses efforts de développement sur ses métiers à plus forte valeur ajoutée et de rationalisation de ses coûts.

Le groupe O2i dispose de tous les moyens financiers nécessaires à son développement avec une trésorerie de 7,4 M€ au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, Prologue a exercé le 16 avril 2018 les 714.286 BSA 2017 O2i qu'il détenait à un prix d'exercice de 1,70€ par action (2 BSA 2017 permettant de souscrire à 1 action O2i).

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 sera publié le 15 mai 2018 au plus tard.

Les comptes complets et audités seront publiés dans les prochains jours sur le site Internet du groupe.

A propos de O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formations IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète avec plus de 2 000 parcours de formation proposés en e-Learning, blended-Learning, classe virtuelle, COOC et présentiel;

L'ingénierie informatique, comprenant l'infogérance pour la production graphique, la distribution de matériel professionnel (enseigne O2i ingénierie) ;

L'édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle adiict ;

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 12 996 227

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53094-groupe-o2i-resultats-operationnels-fortement-beneficiaires-et-en-progression.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews