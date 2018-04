OBER : bonne résistance des marges dans un contexte de mutation stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ober a réalisé en 2017 un résultat net part du groupe de 0,95 million d'euros, en baisse de 33,5%. Le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur a vu son résultat d’exploitation reculer de moins de 2% à 2,1 millions. La marge d’exploitation se maintient à un niveau solide de 5,4%, identique à l’année précédente. L’Ebitda s’élève à 3,2 millions, soit un taux de marge de 8,2% contre 8,3% en 2016. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,9% à 38,46 millions.L'exercice a été marqué en France par la mise en œuvre d'un nouveau modèle économique multimarques à travers le développement d'Ober Surfaces, ensemble commercial réunissant les marques Oberflex, Marotte, Staron et Pure Paper.Consécutivement à la fusion des moyens marketing et commerciaux, cette transformation stratégique a permis d'améliorer la dynamique des ventes au second semestre.Parallèlement, le périmètre d'activité s'est sensiblement élargi en fin d'année avec l'acquisition de Concrete LCDA, société spécialisée dans la production de surfaces décoratives en béton allégé, Sa contribution aux résultats demeure toutefois marginale compte tenu de son intégration globale depuis le 20 octobre 2017.Confiant dans l'avenir du groupe, Ober prévoit de verser un dividende inchangé de 0,70 euro par action.Pour 2018, le groupe entend réaliser une croissance de son chiffre d'affaires.