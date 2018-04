Ober : marge d'exploitation stable en 2017

03/04/2018 | 14:53

Ober publie un résultat net de 0,95 million d'euros en part du groupe au titre de 2017, contre 1,43 million en 2016, et une marge d'exploitation stable à 5,4%, pour un chiffre d'affaires en léger repli à 38,46 millions d'euros.



Confiant dans l'avenir du groupe, le conseil d'administration proposera à l'occasion de l'assemblée générale du 21 juin un dividende inchangé de 0,70 euro par action. Sur la base du cours au 29 mars 2018 de 11,50 euros, le rendement du titre ressort à 6,1%.



'La nouvelle dynamique marketing des marques et l'apport de Concrete LCDA recèlent un potentiel important pour le groupe qui entend réaliser en 2018 une croissance de son chiffre d'affaires', ajoute le spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur.



