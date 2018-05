Ocado : La valeur du jour en Europe - OCADO passe la vitesse supérieure en déployant sa plateforme OSP aux Etats-Unis

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KROGER 2.65% 25.61 -10.49%

Ocado (+45,29% à 802 pence) explose à la hausse après avoir annoncé un partenariat exclusif avec l'américain Kroger. Aux termes de cet accord encore peu détaillé, le groupe britannique va déployer aux Etats-Unis, premier marché mondial pour la distribution alimentaire, sa technologie OSP (Ocado Smart Platform). Ocado l'a déjà vendue à Casino en France et ICA en Suède mais il passe cette fois au niveau supérieur. D'abord, le contrat portera d'abord sur l'identification de trois sites susceptibles d'accueillir des entrepôts logistiques opérés avec OSP.Par la suite, Kroger et Ocado visent 20 sites dans les trois ans. Et si cet objectif n'est pas tenu, Kroger indemnisera Ocado.Ensuite, l'accord prévoit une entrée de Kroger au capital d'Ocado à hauteur de 5%, soit un investissement de 183 millions de livres sterling. Le distributeur américain a également précisé qu'il procède en plus à des achats de titres Ocado sur le marché. Pour le groupe britannique, cette clause a deux avantages : il accueille un actionnaire solide, leader sur son marché et réalisant 122 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. De plus, l'apport de cash par Kroger, qui s'ajoute à la levée de fonds réalisée par Ocado en début d'année, permet à ce dernier de bénéficier d'une capacité d'investissement d'environ 300-320 millions de livres.Barclays et Jefferies s'accordent pour dire que ce montant permet de "dérisquer" le projet de déploiement avec Kroger puisque la montée en charge des investissements est, au moins partiellement, financée. D'ailleurs, Ocado a indiqué que l'impact sur ses résultats serait nul en 2018 et qu'il cherchait, avec son partenaire, toutes les solutions possibles pour limiter son investissement en capital.En se basant sur les modalités des accords déjà signés par Ocado avec Casino ou ICA, Ocado devrait investir pour Kroger dans la construction des 20 entrepôts automatisés afin d'y mettre en place des alvéoles de stockage et des robots. Son offre OSP comporte aussi une solution logicielle intégrée, incluant un site internet mais aussi l'optimisation de la livraison du dernier kilomètre et la gestion en temps réel des données clients.