OCEASOFT : a réduit ses pertes en 2017

Oceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l’industrie, a réduit sa perte nette sur 2017, à -1,89 million d'euros contre -2,13 millions sur 2016. Sa perte d'exploitation est passée de son côté de -2,1 à -1,5 million d'euros. Sur l’année 2017, Oceasoft enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 7,6 millions d'euros, en croissance organique de 17,9% par rapport à l’année 2016. L’activité reste soutenue aussi bien par les ventes en France (+16,3%) qu’à l’international (+19,4%), qui représente 53% des revenus d’Oceasoft en 2017.Pour 2018, Oceasoft vise une croissance forte, attendue supérieure à celle de 2017."Sur le plan opérationnel, Oceasoft s'est engagé dans une démarche d'optimisation de ses coûts de production et veillera à maintenir un niveau de charges d'exploitation permettant le retour le plus rapide possible à la rentabilité. Parallèlement, le management portera une attention particulière à la consommation de trésorerie. L'activité bénéficiera pleinement de l'extension et l'amélioration de l'offre de solutions. Oceasoft a également identifié plusieurs leviers afin d'accroître ses ventes notamment un meilleur référencement dans les centrales d'achats ou le renforcement des relations avec les distributeurs les plus significatifs en Europe. Aux Etats-Unis, la société poursuivra son déploiement commercial au travers de ses partenariats (Thermo Fisher Scientific, Temptime, etc.)", conclut Oceasoft.