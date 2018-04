Octopus Robots : OCTOPUS ROBOTS: Le British Museum choisit Octopus Robots dans le cadre d’une exposition sur la crise sanitaire liée à l’antibio-résistance 0 0 17/04/2018 | 18:05 Envoyer par e-mail :

Octopus Robots, AgTech(1) pionnière dans l'univers de la biosécurité, est heureuse d'annoncer sa sélection par le comité du British Museum pour la prochaine exposition du prestigieux musée britannique intitulée « Superbugs : The fight for Our Lives » (« Super bactéries : la bataille pour nos vies ») ouverte depuis le 9 novembre dernier. Cette exposition a pour mission de mettre en exergue une efficacité de plus en plus réduite des antibiotiques face à l'évolution des bactéries, avec à la clef l'un des enjeux sanitaires les plus importants pour les êtres humains ces prochaines années : l'essor de l'antibio-résistance. Le parcours choisi par le British Museum s'articule autour d'un voyage du microscopique jusqu'à l'échelle de l'être humain. C'est à ce dernier niveau que le British Museum a décidé de présenter des innovations qui permettent de lutter contre l'antibio-résistance avec notamment le robot Octopus Poultry Safe développé avec succès par Octopus Robots. L'exposition se tiendra jusqu'au 17 mai 2019 et fait partie d'un projet global du Science Museum qui sera disponible pour tous les musées dans le monde. De nombreuses actions sont prévues dans les média sociaux et les blogs pour promouvoir cet événement. « Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par le British Museum dans le cadre d'une exposition phare sur un enjeu de santé publique stratégique pour le monde entier. Cela témoigne de la pertinence de nos innovations et de l'importance des marchés que nous adressons. » déclare Olivier Somville, Président d' Octopus Robots (1) AgTech : société spécialisée dans la haute technologie de pointe au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Lien menant à la vidéo de l'exposition : https://www.youtube.com/watch?v=IjLjK2CnbG8 La presse en parle : http://octopusrobots.com/presse-octopus A Propos d'Octopus Robots - www.octopusrobots.com AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire.

Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports,…).

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données. Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/

