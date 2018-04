Octopus Robots : Un exercice 2016/2017 d’investissements stratégiques, 2018 : année attendue du décollage commercial 0 0 30/04/2018 | 18:50 Envoyer par e-mail :

A l'issue de son exercice 2016/2017, Octopus Robots, AgTech(1) pionnière dans l'univers de la biosécurité, a posé les bases de sa future croissance. D'une durée de 18 mois (du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017), l'exercice 2016/2017 a été principalement marqué par une politique d'investissements soutenue destinée à préparer l'essor attendu des ventes de robots décontaminant en 2018. Recherche & Développement

Octopus Robots a réalisé des développements technologiques clés pour finaliser la mise au point de ses robots en fonction des besoins de ses marchés cibles, tout particulièrement celui de l'aviculture. Industrialisation

La startup a accéléré ses efforts d'investissements pour faciliter une montée en puissance industrielle rapide et sécurisée de ses robots avec l'utilisation d'imprimantes 3D pour la fabrication de pièces stratégiques. Marketing et commercial

Au 2nd semestre 2017, Octopus Robots a mis en place une stratégie commerciale offensive en France et à l'international destinée à aboutir à la signature de partenariats clés avec les plus importants groupes agroalimentaires avec des présences stratégiques dans des salons majeurs tels IPPE à Atlanta (USA) et Agrofarm à Moscou (Russie). La société a parallèlement lancé une campagne presse (off et on line) qui lui a permis d'augmenter sensiblement sa notoriété en France et d'être citée dans des médias clés de la profession avicole à l'international. Levées de fonds

Octopus Robots a réalisé au total des levées de fonds successives pour un montant cumulé de

2 900 K€ auprès de différents investisseurs institutionnels européens. Ces fonds levés ont permis de financer la phase de R&D, d'industrialisation des robots décontaminant, ainsi que leur lancement commercial en France et à l'international. Introduction en Bourse

Le 14 mars 2018, la société a effectué avec succès son introduction sur Euronext Access faisant d'Octopus Robots, la première AgTech(1) cotée en bourse à Paris. Cette entrée sur le marché boursier participe à la lisibilité de la société sur l'échiquier des AgTech à l'échelle mondiale. Cette opération vise également à donner à la startup de nouveaux leviers de financement et de conforter sa présence ses les marchés cibles. Données financières 2016/2017

En K€ 2016/2017

18 mois

au 31 décembre 2016

12 mois

au 30 juin Chiffre d'affaires 66,2 0 Production immobilisée 1 070,9 317,0 Résultat d'exploitation (614,3) (18,5) Résultat courant avant impôts (622,6) (23,6) Résultat net (430,4) (23,6)

Les comptes 2016/2017 tiennent compte de la politique soutenue d'investissements réalisée sur l'exercice du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. Le chiffre d'affaires ressort à 66,2 K€ et correspond aux premières livraisons de robots. La production immobilisée liée aux efforts R&D engagés, atteint 1 070,9 K€. Ce montant, amorti depuis décembre 2017, se décompose à hauteur de 498 K€ pour les frais de prototypes et préséries, et de 572 K€ pour les frais de main d'œuvre dédiés à la R&D. Le résultat d'exploitation s'établit à (614,3) K€. Outre les charges liées au démarrage de la phase d'industrialisation, ce résultat tient compte des frais de salon professionnel, de marketing et déploiement commercial, pour un montant évalué à 342 K€. Après prise en compte d'un crédit d'impôt recherche de 193,3 K€, le résultat net s'affiche à

(430,4) K€. Fort de l'augmentation de capital cumulée de 2 900 K€, les fonds propres s'élèvent à 2 267,9 K€. Par ailleurs, le niveau d'endettement financier net est bien maîtrisé avec un poste de dettes financières de 389 K€ correspondant principalement à l'acquisition des imprimantes 3D et un montant d'avance remboursable consenti par la BPI de 210 K€. Le niveau de trésorerie disponible au 31 décembre 2017 s'élevait à plus de 700 K€. Perspectives 2018 : une structure prête pour la croissance Après plusieurs années d'importants investissements en R&D et de veille technologique intense, l'AgTech dispose aujourd'hui d'une fenêtre de tir exceptionnelle pour devenir un leader dans l'univers de la biosécurité. L'offre d'Octopus Robots apporte une réponse efficace aux enjeux sanitaires et vétérinaires liés aux risques de contamination : multiplication des virus, surfaces de traitement de plus en plus importantes, émergence de nouvelles normes contraignantes… Depuis le début de l'exercice en cours, Octopus Robots a déposé trois nouveaux brevets. L'effort commercial sur la période commence à porter ses fruits. A ce titre, des négociations sont en cours avec des réseaux de distribution en France, en Europe de l'Est, dans les Pays du Golfe et aux USA. Fort du succès de ses innovations dans des salons internationaux majeurs avec notamment le prix de l'innovation scientifique décerné pour la première fois à une société française au salon Agrofarm de Moscou, Octopus Robots a reçu de nombreuses intentions de commandes qui devraient se concrétiser au cours du second semestre 2018. Pour répondre à cette montée en puissance, Octopus Robots devrait inaugurer au cours du second semestre, son nouveau bâtiment industriel basé à Cholet (49). Cet espace spacieux et moderne, qui permettra le début de la mise en production des robots, sera le premier modèle d'«Octopus Center » qui sera décliné et déployé à terme sur d'autres continents. Dans ce contexte porteur, Octopus Robots réaffirme sa confiance pour générer un exercice 2018 en forte croissance. L'Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra le 29 juin 2018 à Cholet. (1) AgTech : société spécialisée dans la haute technologie de pointe au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire La presse en parle : http://octopusrobots.com/presse/ A Propos d'Octopus Robots - www.octopusrobots.com AgTech française, Octopus Robots est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots mobiles, polyvalents et autonomes dotés d'intelligence artificielle propriétaire.

Ces robots sont équipés d'un dispositif breveté de décontamination de locaux grands volumes (bâtiments d'élevage, agro-industries, établissements recevant du public, aéroports,…).

Cette solution permet de lutter efficacement contre les bactéries multi-résistantes, les pandémies et le bioterrorisme. De multiples capteurs embarqués garantissent une traçabilité totale des données. Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/

Twitter : https://twitter.com/octopusrobots

YouTube : https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS

LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/octopus-robots

Dossier de presse : www.octopusrobots.com/presse/ Compartiment Access Euronext Paris

Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT

Eligible au PEA PME Contacts OCTOPUS ROBOTS

Olivier Somville - Pdg

ipo@octopusrobots.com ATOUT CAPITAL-Listing Sponsor

Cédric Beudin

cedric.beudin@atoutcapital.com CAP VALUE - Relations pre sse

Gilles Broquelet 01 80 81 5 0 01

gbroquelet@capvalue.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53083-or-cp-ra-2017.pdf © Copyright Actusnews Wire

© 2018 ActusNews



