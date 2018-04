OENEO : prend le contrôle de la tonnellerie Millet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oeneo a pris une participation majoritaire de 51% dans le capital de la tonnellerie familiale Millet, située en Gironde près de Saint-Emilion. Cette tonnellerie, reconnue pour son savoir-faire artisanal, a développé une relation de proximité et de confiance avec des producteurs de petite et moyenne taille Rive Droite de Bordeaux. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 800 000 euros. Le financement de la prise de participation est réalisé en numéraire. Oeneo dispose d'options d'achat pour le solde du capital à partir de 2022.Avec cette opération, la division Elevage d'Oeneo, très bien implanté Rive Gauche avec la marque Seguin Moreau, renforce stratégiquement ses positions Rive Droite de Bordeaux et élargit sa gamme de solutions vers des marchés de petite viticulture. Le groupe accède également à un site de production qui va permettre d'accompagner la croissance de l'activité.Dominique Millet, actionnaire à 49%, continuera de participer activement au développement de la Tonnellerie Millet en tant que Directeur de la production.