Oeneo : BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 19 790

- Solde en espèces du compte de liquidité : 205 778,06 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 26 975

- Solde en espèces du compte de liquidité : 137 234,97 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège; technologiques à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et naturels avec la gamme Piedade,

L'Elevage, en fournissant avec Seguin Moreau des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WIN

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)1 44 13 44 81

Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Alexandra Prisa

Presse – Médias

+33 (0) 1 53 67 36 90

