Oeneo : prend 51% du capital de la tonnellerie Millet

04/04/2018 | 18:57

Le Groupe annonce avoir pris une participation majoritaire de 51% dans le capital de la tonnellerie familiale Millet.



'Cette tonnellerie, reconnue pour son savoir-faire artisanal, a développé une relation de proximité et de confiance avec des producteurs de petite et moyenne taille Rive Droite de Bordeaux. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 800 KE' indique le groupe.



L'adossement va permettre par ailleurs à la Tonnellerie Millet de s'appuyer sur le réseau commercial du Groupe et d'accéder à de nouveaux débouchés aussi bien en France qu'à l'international.



Le financement de la prise de participation est réalisé en numéraire. Le Groupe dispose d'options d'achat pour le solde du capital à partir de 2022.



