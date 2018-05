Officiis Properties : Chiffre d'affaires annuel 2017/2018

Communiqué de presse

Paris, 16 mai 2018

Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2017/2018

Officiis Properties annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2017/2018 (du 01.04.17 au 31.03.18) qui s'élève à 11,7 M€.

Les informations financières présentes dans ce communiqué ne sont pas auditées et n'ont pas encore été présentées au conseil d'administration de la société.

Chiffre d'affaires par trimestre

En millions d'euros 2017/2018 2016/2017 Ecart (%) Premier trimestre (01.04 - 30.06) 2,1 1,9 +10,5% Deuxième trimestre (01.07 - 30.09) 2,9 2,3 +24,6% Troisième trimestre (01.10 - 31.12) 3,2 2,5 +29,3% Quatrième trimestre (01.01 - 31.03) 3,5 1,8 +94,2% Total annnuel 11,7 8,5 +37,7%

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2017/2018 (11,7 M€) se décompose en :

Des revenus locatifs bruts de 7,9 M€, en hausse de 50,4 % comparés à l'exercice 2016/2017 principalement en raison de la prise d'effet des nouveaux baux contractés.

Des charges refacturées aux locataires de 3,8 M€ (3,2 M€ pour l'exercice 2016/2017), également en hausse (+16,9 %) pour la même raison.

Au 31 mars 2018, la société et ses filiales dispose d'une trésorerie de 9,9 M€.

Il est rappelé que lors de la publication de ses résultats semestriels au 30 septembre 2017, la société avait fait état d'un endettement global consolidé de 85,3%, qui n'a pas évolué significativement depuis.

La publication des résultats de l'exercice 2017/2018 de la société aura lieu le 12 juillet 2018.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le 14 septembre 2018.

Contact

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 83 92 33 86,

Pour plus d'informations, et/ou pour nous contacter, visitez le site web de la Société : http://officiis-properties.com

A propos de Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)

Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 4 immeubles de bureaux, situés en région parisienne.

Les actions d'Officiis Properties sont admises aux négociations sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext, sous le code ISIN FR0010298901 et sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP.



Le chiffre d'affaires consolidé comprend les revenus locatifs bruts + les charges refacturées aux locataires tels qu'inscrits dans les comptes sociaux des sociétés du Groupe

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Officiis Properties via Globenewswire