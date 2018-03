Olmix : Explorer le potentiel des algues pour améliorer l’immunité des animaux et réduire l’usage des antibiotiques dans les élevages

La paroi cellulaire des algues contient de grandes quantités de polysaccharides sulfatés dont diverses études ont montré leur large panel d'activités biologiques, y compris anticoagulante, antimicrobienne, antiproliférative, antitumorale et immunomodulatrice.

Nous avons mis en place un partenariat de recherche entre l'Inra et Olmix Group, leader mondial dans la bioraffinerie des macroalgues -vertes et rouges - pour explorer le potentiel d'extraits isolés riches en polysaccharides sulfatés marins. Grâce à nos efforts conjoints, nous avons pu démontrer que l'extrait MSP IMMUNITY , issu de la macroalgue verte Ulva armoricana récoltée sur les côtes du nord de la Bretagne, stimule la production par des cellules épithéliales de l'intestin de porc, de molécules médiatrices de l'immunité telles que CCL20, IL8 et TNFα. Le rôle de ces médiateurs dans l'activation, le recrutement et la migration des cellules immunitaires lors d'infections de l'intestin est établi : ainsi nos travaux confirment le potentiel de MSP IMMUNITY sur la modulation de l'immunité intestinale (Berri et al. 2016).