OL GROUP : le chiffre d'affaires à neuf mois, hors cessions de joueurs, a baissé de 20%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OL Group a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 22% sur les neuf premiers mois de son exercice (période allant du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018), à 187,7 millions d'euros. Hors produit de cessions de joueurs, le club de football a enregistré un chiffre d'affaires de 122,2 millions, en baisse de 20%."Cette variation provient essentiellement de la participation du club à la phase de groupe de l'Europa League cette saison, alors qu'il avait disputé la phase de groupe de Champions League puis avait été reversé en Europa League lors de la saison dernière. Cette différence de compétition génère une baisse significative des revenus des droits TV UEFA de près de 30 millions d'euros par rapport à l'année précédente, et également, dans une moindre mesure, des revenus de billetterie pour environ 3 millions", explique l'OL.OL Group confirme sa stratégie centrée sur les piliers fondamentaux que constitue notamment l'exploitation de ses infrastructures et de son centre de formation, producteur de jeunes talents et source importante de création de valeur.Le groupe poursuit ses actions visant à maximiser l'exploitation du Groupama Stadium, à développer la récurrence de ses revenus et à accroître sa rentabilité par une optimisation de ses charges de fonctionnement et de ses coûts d'organisation d'événements, tout en maintenant l'expérience client au cœur de ses priorités.