EuroLand Corporate maintient sa recommandation Achat sur le titre OL Groupe, assortie d’un objectif de cours de 3,70 euros, suite à la publication de chiffres « globalement satisfaisants » pour les neuf premiers mois de son exercice 2017-2018. Ainsi, le groupe a dévoilé des produits d’activité de 187,7 millions d’euros (+22%) et de 122,2 millions d’euros (-20%) hors trading de joueurs. Et ce malgré la non participation de l’Olympique Lyonnais à la Ligue des Champions.