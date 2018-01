Lyon, le 5 janvier 2018



L'OL EDG – équipe e-sports de l'Olympique Lyonnais en Chine – s'est vu décerner le Ballon d'or chinois de la meilleure équipe e-sport en 2017 lors des China Golden Globe Awards 2017.





Le 24 décembre dernier, s'est tenue la cérémonie de remise des China Golden Globe Awards 2017, en présence de nombreuses personnalités des médias chinois et étrangers (Xinhua, CCTV, Kicker, France Football, etc.).

Le vote des médias et du public a désigné l'équipe de l'OL EDG « Ballon d'or chinois de la meilleure équipe e-sport en 2017 ».

Ce prix récompense la performance sportive de l'OL EDG, champion de la saison 5 du championnat professionnel FSL, et valide le modèle combiné de « football traditionnel et e-sport » dans l'industrie du jeu vidéo.

Ces dernières années, l'industrie e-sport qui a largement progressé en Chine, a su perfectionner son modèle économique.

L'OL EDG est le premier club à atteindre ces nouveaux objectifs de développement économique.

Premier club de football étranger à entrer sur le marché chinois du e-sport, l'Olympique Lyonnais a reconnu le formidable potentiel de cette industrie en Chine.

Depuis la formation de son équipe professionnelle et sa participation au FLS début 2017, l'OL a su s'imposer dans le domaine des sports électroniques et capter l'intérêt à la fois d'un grand nombre de fans de football et de joueurs de jeux électroniques traditionnels.

L'année prochaine, l'équipe OL EDG représentera la Chine en Ligue des Champions de l'EACC.

L'Olympique Lyonnais continue de construire son avenir sur de nouveaux territoires, entre sport traditionnel et e-sport afin de faire rayonner son image à l'international.







