OmniComm : Systems enregistre une croissance significative en Chine

Signature du 11e contrat TrialOne® en Chine en 14 mois

FORT LAUDERDALE, Floride, le 28 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - OmniComm Systems, Inc. (OTCQX : OMCM), important fournisseur de technologies de gestion de données cliniques centrées sur le patient, a signé quatre contrats supplémentaires en décembre 2017 pour fournir la solution d'automatisation clinique exclusive TrialOne d'OmniComm à plusieurs grands hôpitaux et organismes de recherche sous contrat (CRO) en Chine.

OmniComm compte maintenant 11 clients TrialOne en Chine, dont les contrats ont tous été signés depuis décembre 2016, lorsque TrialOne a fait ses débuts sur ce marché. Les transactions ont été déclenchées par un partenariat stratégique avec Tri-I Biotech (Shanghai) Inc., fournisseur de solutions leader en Chine pour le secteur des sciences de la vie.

Il y a deux ans, OmniComm s'est fixée comme objectif de développer sa présence sur le marché chinois et, à ce jour, les performances de l'entreprise dans ce secteur ont dépassé ses attentes. La présence renforcée dans la zone Asie-Pacifique comprend le premier contrat d'OmniComm pour TrialMaster® au Japon, ainsi que des accords pour l'utilisation de TrialOne, TrialMaster et Promasys® dans des études cliniques.

« Notre progression, depuis la formulation d'un plan stratégique il y a deux ans jusqu'aux progrès très significatifs sur le marché chinois aujourd'hui, a été très passionnante », commente Kuno van der Post, Ph.D., directeur commercial d'OmniComm Systems. « Nous continuons à travailler dur pour soutenir notre partenaire et nos clients afin qu'ils soient aussi compétents et performants que possible ».

En tant que système conforme aux normes industrielles mondiales et aux meilleures pratiques pour les études BA / BE et la recherche clinique de Phase I, TrialOne permet aux organisations utilisatrices d'assurer la qualité et l'intégrité des données collectées et gérées pendant le processus d'essai clinique. TrialOne permet également aux utilisateurs de se conformer au nouveau processus de réglementation et d'approbation de la FDA chinoise pour la production de médicaments génériques en Chine. La capacité de TrialOne à faciliter le respect par les utilisateurs des réglementations de la CFDA visant à harmoniser les pratiques locales aux normes mondiales a également été un facteur clé influençant l'adoption de TrialOne.

À propos d'OmniComm Systems, Inc.

OmniComm Systems, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles stratégiques pour l'industrie des sciences de la vie. OmniComm a pour mission d'aider les organisations mondiales de recherche pharmaceutique, de biotechnologie, de recherche sous contrat (CRO), de diagnostic et d'appareillage, et les centres médicaux universitaires à maximiser la valeur de leurs investissements en recherche clinique. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.omnicomm.com.

Pour de plus amples informations sur des offres spécifiques en Chine, consulter : http://www.omnicomm.com/blog/early-phase-research-hospitals-and-cros-sign-new-trialone-contracts-in-china

Informations de contact

Kuno van der Post, Ph.D.

OmniComm Systems, Inc.

+1.954.473.1254

kvanderpost@omnicomm.com

