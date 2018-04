OmniComm : Systems signe le contrat du premier client TrialMaster® en Chine 0 0 11/04/2018 | 21:47 Envoyer par e-mail :

Shanghai HEP Pharma choisit TrialMaster EDC pour mener une étude sur l'hépatite B FORT LAUDERDALE, Floride, le 11 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Shanghai HEP Pharma Co. LTD, société de recherche et développement axée sur le développement de médicaments innovants pour l'hépatite B, a signé un nouveau contrat avec OmniComm Systems, Inc. (OTCQX : OMCM), fournisseur mondial de premier plan de technologie de gestion de données cliniques. Dans le cadre de ce contrat, Shanghai HEP Pharma utilisera la technologie TrialMaster EDC d'OmniComm pour une étude randomisée de Phase II / Phase III sur l'hépatite B.



Cet accord représente le premier contrat TrialMaster d'OmniComm en Chine. Il y a plus de deux ans, OmniComm s'est fixée comme objectif de développer sa présence sur le marché chinois et, à ce jour, les performances de l'entreprise dans ce secteur ont dépassé ses attentes. La présence renforcée dans la zone Asie-Pacifique comprend le premier contrat d'OmniComm pour TrialMaster® au Japon, ainsi que 13 accords pour TrialOne® en Chine. En tant que système conforme aux normes industrielles mondiales, TrialMaster permet aux organisations utilisatrices d'assurer la qualité et l'intégrité des données collectées et gérées durant toute l'étude. TrialMaster permet également aux utilisateurs de se conformer au nouveau processus de réglementation et d'approbation de la FDA chinoise pour le développement de nouveaux médicaments en Chine. La capacité de TrialMaster à faciliter le respect par les utilisateurs des réglementations de la CFDA visant à harmoniser les pratiques locales avec les normes mondiales a également été un facteur clé. « À partir de notre flux de recherche et développement, nous avons développé ce médicament pour l'hépatite B dès le stade de la conception », commente le Dr Hongli Liu, PDG de Shanghai HEP Pharma. « Ce médicament contre l'hépatite B est un produit essentiel pour nous, et nous voulions choisir un système d'EDC standard mondial et de haute qualité pour s'assurer que notre étude est bien gérée. Nous avons eu une excellente expérience en utilisant le système Phase I d'OmniComm, Promasys®, qui a naturellement conduit à TrialMaster, le système EDC Phase II / III d'OmniComm. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'OmniComm sur l'élaboration de l'étude et nous sommes confiants de pouvoir respecter la date d'entrée du Premier patient ». « Nous sommes très heureux de notre premier déploiement de TrialMaster en Chine avec une société de biotechnologie très innovante », a déclaré Kuno van der Post, Ph.D., directeur commercial d'OmniComm Systems. « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés lors d'une évaluation hautement compétitive ».



À propos d'OmniComm Systems, Inc.

OmniComm fournit des solutions complètes pour la recherche clinique avec une vaste expérience mondiale de plus de 6 000 essais cliniques. Pour de plus amples informations, consulter www.omnicomm.com. Informations de contact

Kuno van der Post

OmniComm Systems, Inc.

+1.954.473.1254

KvanderPost@omnicomm.com



