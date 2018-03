OMV : Shell cède ses actifs néo-zélandais à l'autrichien OMV

"L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape vers le remodelage et la simplification de notre groupe", a déclaré Maarten Wetselaar, directeur de la branche Integrated Gas & New Energies, dans un communiqué.

Après la finalisation de l'accord, les employés des filiales Shell Taranaki et Shell New Zealand rejoindront l'entité OMV New Zealand, a précisé le groupe anglo-néerlandais.

Shell a déjà annoncé des désinvestissements de 25 milliards de dollars dans le cadre de son programme de cession d'actifs de 30 milliards de dollars sur trois ans lancé à la suite de l'acquisition de BG Group en 2016.

Le groupe avait déjà cédé ses parts dans le gisement gazier de Kapuni, le deuxième plus important de Nouvelle-Zélande, l'an dernier pour un montant non précisé.

(Sangameswaran S à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)