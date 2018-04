Oncodesign : annonce la nomination d’Arnaud Lafforgue au poste de Directeur Financier Groupe

Regulatory News:

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce aujourd’hui avoir nommé Arnaud Lafforgue au poste de Directeur Financier Groupe.

Arnaud Lafforgue apporte au Groupe Oncodesign près de 20 ans d’expérience acquise en conseil et direction de fonctions financières et opérationnelles. Au cours des neuf dernières années passées chez Grant Thornton, il a notamment occupé la fonction de Directeur Transaction Services en charge de l’offre “Operational Deal Services” : accompagnement d’entreprises et fonds d’investissement dans leurs opérations de cession, acquisition, réorganisation ou intégration post-acquisition. Il a également mené de nombreux projets de refonte de Système d’information, et piloté des projets complexes de réorganisation en France et à l’international, au Maroc et au Royaume-Uni notamment.

Arnaud Lafforgue est diplômé de l’EM-Lyon et titulaire d’une Maîtrise de Sciences de Gestion de l’Université Paris X. Il a débuté sa carrière en qualité de Consultant en organisation chez Arthur Andersen puis a rejoint Kroll Talbot Hughes, un spécialiste de la restructuration opérationnelle et financière d'entreprises.

Il succède ainsi à Laurent Gonthiez qui a décidé de poursuivre vers une autre voie, en accord avec la société, après plus de dix années passées à œuvrer pour le développement d’Oncodesign.

« Arnaud nous apporte son expérience des fonctions financières et opérationnelles tant en France qu’à l‘international. Nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe et sommes convaincus que ses compétences et son expertise seront très précieuses pour Oncodesign à un moment où nous entrons dans une nouvelle ère, en changeant de dimension et avec des projets ambitieux pour accélérer encore notre développement, » commente Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d’Oncodesign. « Je souhaite également remercier chaleureusement Laurent Gonthiez pour ses réalisations et son soutien à mes côtés au cours des dix dernières années. Au nom de toute l’équipe, nous lui adressons tous nos vœux de réussite pour ses futurs projets. »

« Je me réjouis d’intégrer la grande famille Oncodesign à une période si passionnante pour l’entreprise, marquée par les récentes acquisitions et des premiers résultats cliniques prometteurs, » ajoute Arnaud Lafforgue, nouveau Directeur Financier Groupe d’Oncodesign. « Je suis impatient de travailler avec les équipes, au service d’un groupe aussi innovant qu’Oncodesign. Ma feuille de route est claire : mettre mon expérience au service du Groupe pour accompagner la stratégie ambitieuse d’Oncodesign et constituer un groupe leader en médecine de précision. »

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 220 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

