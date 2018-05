Oncodesign annonce la publication d'un abstract à l'occasion du 54e congrès mondial de l'ASCO à Chicago

Publication de résultats intermédiaires portant sur la phase 1 du premier radiotraceur issu de la technologie Nanocyclix® d'Oncodesign

Dijon, France, le 18 Mai 2018 à 19h30 CEST - ONCODESIGN (ALONC - FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce la publication d'un abstract présentant des résultats intermédiaires sur 12 patients pour son étude clinique utilisant son premier radiotraceur, à l'occasion du 54ème congrès mondial de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) à Chicago, aux États-Unis.

Cette étude clinique a pour objectif principal d'évaluer l'intérêt clinique du radiotraceur 18F-ODS2004436 par imagerie TEP1 en déterminant sa sensibilité et sa spécificité chez des patients atteints de tumeurs pulmonaires non à petites cellules.

La première étape de l'étude a inclus 8 patients présentant la cible EGFR mutée et recevant une injection du radiotraceur. Les résultats ont montré que le radiotraceur atteignait bien sa cible et s'y fixait, que ce soit sur des tumeurs primaires ou des métastases. La diminution du signal après une semaine de traitement a confirmé la présence de la molécule thérapeutique dans la tumeur. Chez deux de ces patients, le radiotraceur a également permis d'alerter le cancérologue sur la présence de métastases cérébrales qui n'avaient pas été détectées auparavant.

Les résultats présentés à l'ASCO portent également sur les 4 premiers patients de la deuxième étape de l'étude. Ces premiers résultats sur des patients ne présentant pas la cible EGFR mutée valident la spécificité du radiotraceur.

« Ce radiotraceur marqué au Fluor 18 est une molécule issue de la technologie Nanocyclix® d'Oncodesign. Ces résultats intermédiaires publiés à l'ASCO sont prometteurs et confirment les résultats précliniques, » commente Philippe Genne, Président Directeur Général et fondateur d'Oncodesign. « Présenter de tels résultats à l'ASCO qui est le rendez-vous incontournable de la communauté internationale des cancérologues, est extrêmement important pour Oncodesign et la visibilité de ce programme très innovant capable d'aider les cliniciens dans le choix de leurs traitements. »

Chaque année, l'ASCO rassemble plus de 30 000 experts en oncologie pour faire le point sur les derniers avancements en matière de recherche contre le cancer. Chercheurs, médecins et soignants viennent partager les résultats de leurs recherches cliniques et translationnelles.

L'abstract est disponible en ligne sur le site de l'ASCO : https://meetinglibrary.asco.org/record/164926/abstract

À propos d'Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d'une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s'appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d'identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l'industrie pharmaceutique, la technologie d'Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d'intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 220 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

1 Tomographie par Emission de Positons, un équipement classiquement utilisé en diagnostic clinique

