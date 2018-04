Oncodesign : résultats 2017 0 0 11/04/2018 | 18:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Forte progression des revenus d’exploitation : +77% à 25,91 M€ Doublement des efforts de R&D à 13,9 M€

Solide exécution opérationnelle et gestion rigoureuse des acquisitions malgré divers impacts comptables et fiscaux Trésorerie nette des dettes court terme à 9,8 M€ (hors versement GSK de 7,9 M€ reçu en janvier 2018) Résultats complets de l’étude du radiotraceur attendus à la fin du T2 2018 pour une entrée possible directement en Phase 3 Regulatory News: ONCODESIGN (ALONC – FR0011766229) (Paris:ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, annonce ses résultats de l’exercice 2017 et ses perspectives 2018. « Avec l’intégration effective du centre de recherches François Hyafil, l’acquisition des activités de services de Bertin Pharma ainsi que la publication des premiers résultats chez l’homme d’une molécule issue de la recherche d’Oncodesign, 2017 aura été une année des plus structurantes pour accélérer notre croissance sur des bases toujours plus solides, » commente Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign. « Forts de ces succès et d’une croissance de +77% de nos revenus d’exploitation en 2017, nous comptons encore croitre en 2018 avec un solide newsflow attendu : 1/ Résultats complets de notre étude clinique avec le radiotraceur spécifique d’EGFR muté au T2 2018, pour une entrée possible directement en Phase 3 ; 2/ Poursuite de l’avancée de notre portefeuille de molécules en propre, comme LRRK2 ou RIPK2 ; 3/ Signature de nouveaux contrats de long terme en services, reflétant toute l’étendue de notre nouvelle offre. » Un exercice 2017 riche en développements stratégiques Après une année 2016 déjà riche en avancées significatives (signature de partenariats, acquisition de centre François Hyafil, entrée en clinique du radiotraceur), l’année 2017 a permis de transformer l’entreprise pour préparer sa croissance future. Ainsi en 2017, le groupe Oncodesign a notamment réalisé l’acquisition des activités de services pharmaceutiques et biotechs de Bertin Pharma qui apportent des complémentarités scientifiques, technologiques, réglementaires et culturelles significatives ainsi que l’intégration de 46 nouveaux collaborateurs hautement qualifiés. Cette acquisition a été suivie par une structuration de l’organisation du Groupe afin d’optimiser sa structure de coûts, de bénéficier de l’intégration des nouvelles compétences et d’accélérer encore le développement de ses programmes de R&D. Au 31 Décembre 2017, le Groupe comptait 220 salariés (dont 50 chercheurs titulaires d’un doctorat), ce qui fait d’Oncodesign l’une des Biotechs cotées françaises disposant du plus important nombre de chercheurs. Cette importante capacité de recherche a notamment permis en 2017 de réaliser des avancées prometteuses en oncologie avec l’entrée des programmes ALK1 et MNK1/2 en phase de Lead Optimisation. Oncodesign, en collaboration avec la société Cyclopharma et le Centre anticancer Georges François Leclerc, a également annoncé des résultats cliniques intermédiaires prometteurs dans l’étude en cours avec le premier radiotraceur (EGFR muté) issu du programme IMAkinib dont l’annonce des résultats complets est attendue pour la fin du deuxième trimestre 2018. Enfin, la reprise des droits sur le programme commun avec Ipsen (programme LRRK2) dans la maladie de Parkinson est une opportunité créatrice de valeur pour le Groupe et ses équipes. en M€ 2017 2016 Chiffre d'affaires 14,31 11,27 Autres produits d'exploitation 11,61 3,34 Revenus d’Exploitation 25,91 14,61 Achats consommés (8,89) (6,35) Charges externes (5,47) (3,12) Charges de personnel (12,87) (7,11) Autres charges d'exploitation (,16) (,05) Impôts et taxes (1,31) (,24) Variation nettes des amortissements et des dépréciations (1,58) (,69) Résultat d'exploitation (4,36) (2,94) Charges et produits financiers (,16) 0,12 Résultat courant des sociétés intégrées (4,52) (2,82) Charges et produits exceptionnels (1,16) (,01) Impôt sur les bénéfices (,26) 3,50 Résultat net des entreprises intégrées (5,94) 0,67 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (,07) (,11) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1,00 0,08 Résultat net de l'ensemble consolidé (5,00) 0,64 Position de trésorerie nette 9,89 9,25 Forte progression des Revenus d’Exploitation : +77% à 25,91 M€ (+62% à périmètre constant) En 2017, les revenus du Groupe, qui comprennent le chiffre d’affaires et les autres revenus enregistrent une forte progression de +77% à 25,91 M€ (+62% à périmètre constant). En 2017 la croissance du chiffre d’affaires du Groupe ressort en hausse de +27% (+12,9% à périmètre constant) en bénéficiant d‘une solide croissance des activités de Services de +51,3% à 13,45 M€ (+31% hors Bertin Pharma qui a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 M€ sur la période de Septembre à Décembre 2017). L’activité de Services a été portée par la montée en puissance de plusieurs contrats de long-terme, offrant une bonne visibilité au Groupe, et la conquête de plus de 45 nouveaux clients. Depuis la clôture, un partenariat de Service a de plus été annoncé avec Erytech (cf. Communiqué du 27 mars 2018). Le chiffre d’affaires Partenariat affiche quant à lui un recul de 64 % à 0,9 M€, suite à la reprise du projet LRRK2 en interne, après le changement de stratégie R&D d’Ipsen, et à une moindre contribution du partenariat avec UCB, dont certaines phases du développement sont actuellement en cours chez UCB avant de revenir chez Oncodesign prochainement. Pour mémoire, le chiffre d’Affaires Partenariat avait également bénéficié de deux paiements d’étapes de BMS en 2016. En complément de son chiffre d’affaires, Oncodesign a enregistré la subvention annuelle de GSK, au titre de la reprise du centre François Hyafil, pour un montant de 7,9 M€ en 2017, contre 1,3 M€ en 2016. Cette subvention annuelle de 7,9 M€ sera versée jusqu‘en janvier 2020. De plus, l’affectation croissante des ressources du Groupe sur les activités de R&D a permis une progression du Crédit Impôt Recherche de +83,3% à 3,3 M€ en 2017. Doublement de l’effort en R&D à 13,9 M€ avec une baisse du résultat d’exploitation limitée à 1,4 M€ En 2017, la hausse sensible des revenus du Groupe a permis d’accélérer son effort d’investissement en matière de R&D qui constitue la pierre angulaire des développements futurs des activités Partenariat et Licensing du Groupe. Ainsi, sur l’exercice, l’effort de R&D a atteint un niveau historique de 13,9 M€. Au total, 80% de l’effort additionnel de R&D a pu être autofinancé par l’augmentation des revenus d’exploitation du Groupe afin de limiter l’accroissement de la perte d’exploitation à seulement 1,4 M€ (résultat d’exploitation de -4,36 M€, contre -2,94 M€ en 2016). Par nature, les deux principaux postes de charges sont les achats consommés et les charges de personnels. Les achats consommés progressent de +41% à 8,9 M€ et s'explique par l'accroissement de l’activité et l'internalisation des travaux de chimie pour le développement des molécules Nanocyclix sur le site des Ulis. Les dépenses de personnel progressent quant à elle de +81% à 12,9 M€, reflétant l'évolution des effectifs liée aux deux récentes acquisitions. Résultat net impacté par divers éléments non récurrents Le résultat financier s’établit à -0,3 M€ contre +0,1 M€ un an plus tôt. Il résulte d’une part de pertes de change en dollar et d’autre part de l’augmentation des frais financiers consécutifs aux nouveaux prêts contractés (3,8 M€) dans le cadre de l’acquisition de Bertin Pharma. De plus, l’exercice est pénalisé par une perte exceptionnelle de 1,16 M€ justifiée d’une part par les frais concernant l’acquisition du fonds de commerce Bertin Pharma et la mise en place du lease-back sur le bâtiment des Ulis, et d’autre part par la rationalisation du portefeuille de brevets ce qui se traduit par une sortie de 0,8 M€ d’actifs en 2017 mais aussi par une diminution des dépenses de défense des brevets de 0,9 M€ sur les trois prochaines années. Enfin, en dépit d’un déficit reportable de plus de 18 M€, Oncodesign a néanmoins dû s’acquitter d’un impôt sur les sociétés de 0,26 M€ (contre un crédit d’impôt de 3,5 M€ en 2016), du fait du plafonnement de 1 M€, sur la plus-value réalisée sur le bâtiment des Ulis dans le cadre de l’opération de lease-back. Au total, le résultat net consolidé affiche une perte de -5,0 M€ contre un bénéfice de 0,64 M€ en 2016. Retraitée des éléments non-récurrents, la perte nette se serait établie à 3,58 M€ en 2017. Trésorerie nette des dettes court terme à 9,8 M€ au 31 décembre 2017 La trésorerie nette des dettes financières à court terme s’établit à 9,8 M€, contre 9,6 M€ au 31 décembre 2016. La trésorerie au 31 décembre 2017 inclut notamment l’opération de lease-back des bâtiments du centre François-Hyafil sur une période de 15 années (dont la propriété reviendra à Oncodesign à la fin de ce délai) et pour un montant net de 8,2 M€, avec pour contrepartie un montant équivalent comptabilisé en dettes financières moyen-long terme. Au total, les dettes financières s’établissent à 13,3 M€, dont 5,0 M€ à plus d’un an et 6,6 M€ à plus de 5 ans. Il convient de noter que le soutien financier de GSK au titre de l’année 2018 (payée en janvier 2018) pour un montant de 7,9 M€ n’était pas encore inclus dans la trésorerie à fin 2017. Oncodesign bénéficiera de plus d’un montant similaire, chaque année, au cours des deux prochaines années (dernier paiement en janvier 2020). Au 31 décembre 2017, le total bilan du groupe Oncodesign s’établit à 43,2 M€, contre 32,8 M€ en 2016, reflétant à la fois la croissance de l’activité et l’intégration au cours de l’exercice des activités de services de Bertin Pharma (écart d’acquisition positif de 2,5 M€). Philippe Genne conclut : « 2017 aura été une année de forts développements durant laquelle le Groupe a doublé son effort de R&D (autofinancé à 80%), renforcé ses expertises dans de nombreux domaines ainsi que multiplié par près de 30 la taille de son marché adressable en Services, qui s’établit désormais à 14,5 milliards de dollars. Forts de ces évolutions, nous sommes résolument confiants sur le potentiel de notre Groupe dans les années à venir. » Le Rapport Financier Annuel sera disponible et mis à disposition dans le courant du mois d’avril 2018 Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018, le 24 juillet 2018 (après bourse) À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 220 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis. ANNEXES Compte de Résultat consolidé en € Exercice

2017.12 Exercice

2016.12 Chiffre d'affaires 14 305 010 11 269 175 Autres produits d'exploitation 11 605 349 3 342 153 Achats consommés -8 885 981 -6 345 845 Charges externes -5 469 695 -3 117 345 Charges de personnel -12 868 563 -7 109 282 Autres charges d'exploitation -160 977 -52 619 Impôts et taxes -1 305 311 -236 455 Variation nettes des amortissements et des dépréciations -1 580 819 -688 233 Résultat d'exploitation -4 360 987 -2 938 453 Charges et produits financiers -155 391 117 186 Résultat courant des sociétés intégrées -4 516 378 -2 821 267 Charges et produits exceptionnels -1 164 440 -9 529 Impôt sur les bénéfices -255 917 3 498 737 Résultat net des entreprises intégrées -5 936 735 667 941 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -66 791 -113 158 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 1 002 270 80 945 Résultat net de l'ensemble consolidé -5 001 256 635 728 Intérêts minoritaires Résultat net (part du groupe) -5 001 256 635 728 Bilan consolidé 31/12/2017 Clôture Ouverture en € Valeurs

brutes Amort.

prov. Valeurs

nettes Valeurs

nettes Capital souscrit non appelé 0 0 0 Écarts d'acquisition 2 476 388 2 476 388 Immobilisations incorporelles 1 238 408 -666 059 572 349 976 946 Immobilisations corporelles 19 385 390 -6 178 670 13 206 720 13 639 516 Immobilisations financières 342 812 0 342 812 180 725 Titres mis en équivalence 0 0 0 Total Actif Immobilisé 23 442 998 -6 844 729 16 598 269 14 797 188 Stocks et en-cours 634 619 -35 925 598 694 456 040 Clients et comptes rattachés 8 915 362 -222 190 8 693 172 3 289 202 Autres créances et comptes de régularisation 5 773 978 0 5 773 978 4 338 563 Valeurs mobilières de placement Disponibilités 11 536 735 11 536 735 9 887 735 Total Actif 50 303 692 -7 102 844 43 200 848 32 768 729 Clôture Ouverture Capital 545 473 545 473 Primes liées au capital 17 691 894 17 691 894 Ecart de réévaluation Réserves -5 289 534 -5 890 587 Réserves de conversion groupe 19 153 -20 494 Résultat de l'exercice -5 001 256 635 728 Autres -202 595 -139 117 Total Capitaux Propres 7 763 136 12 822 897 Intérêts hors groupe 0 0 Autres fonds propres 1 705 945 1 453 944 Provisions 7 490 268 8 108 869 Emprunts et dettes financières 13 310 042 1 541 847 Fournisseurs et comptes rattachés 4 052 915 3 406 583 Autres dettes et comptes de régularisation 8 878 542 5 434 588 Total Passif 43 200 848 32 768 729 Tableau de Flux de trésorerie en € Exercice

2017.12 Exercice

2016.12 Résultat net total des sociétés consolidées -5 001 256 635 728 Élimination des amortissements et provisions 524 267 462 835 Élimination de la variation des impôts différés 35 401 -2 877 871 Élimination des plus ou moins-values de cession 1 342 575 -796 587 Élimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence 66 791 113 158 Total marge brute d'autofinancement -3 032 222 -2 462 737 Dividendes reçus des mises en équivalence Variation des stocks liée à l'activité -142 654 2 966 Variation des créances clients liées à l'activité -6 895 223 -71 446 Variation des dettes fournisseurs liées à l'activité 3 963 528 3 197 199 Flux net généré par (affecté à) l'activité -6 106 572 665 983 Acquisition d'immobilisations -4 159 724 -874 525 Cession d'immobilisations 7 613 71 388 Total flux net provenant des (affecté aux) investissements -4 152 111 -803 137 Augmentations (réductions) de capital Émissions d'emprunts 12 625 011 1 210 319 Remboursements d'emprunts -601 352 -375 435 Cession (acq.) nette actions propres -63 478 -77 103 Variation nette des concours bancaires -3 463 1 278 Total flux net provenant du (affecté au) financement 11 956 718 759 059 Incidence de la variation des taux de change -48 965 19 720 Variation de trésorerie 1 649 070 641 624 Trésorerie d'ouverture 9 887 735 9 245 998 Trésorerie de clôture 11 536 735 9 887 735 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180411006032/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ONCODESIGN 18:03 ONCODESIGN : résultats 2017 BU 13:12 ONCODESIGN : réaffirme son éligibilité au PEA-PME pour 2018/2019 PU 06/04 ONCODESIGN SA : publication des résultats annuels 27/03 ONCODESIGN : signe avec ERYTECH un partenariat long-terme de Service en oncologi.. BU 30/01 ONCODESIGN : année 2017 en forte croissance AO 30/01 ONCODESIGN : forte croissance des revenus d’exploitation 2017 PU 30/01 ONCODESIGN : forte croissance des revenus d’exploitation 2017 BU 10/01 ONCODESIGN : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société Louis .. BU 2017 ONCODESIGN : résultats cliniques prometteurs pour le radiotraceur innovant anti-.. AO 2017 ONCODESIGN : Résultats cliniques prometteurs pour le radiotraceur innovant anti-.. PU

Données financières (€) CA 2017 19,3 M EBIT 2017 -3,55 M Résultat net 2017 -4,50 M Trésorerie 2017 4,75 M Rendement 2017 - PER 2017 - PER 2018 VE / CA 2017 3,13x VE / CA 2018 2,23x Capitalisation 64,9 M Graphique ONCODESIGN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ONCODESIGN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 18,0 € Ecart / Objectif Moyen 89% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Genne Chairman, Chief Executive Officer & IR Contact Jan Hoflack Deputy CEO & Chief Scientific Officer Karine Lignel Director Catherine Genne Director & Deputy Chief Executive Officer Kamel Besseghir Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ONCODESIGN -17.22% 80 CELLTRION, INC. --.--% 35 558 IQVIA HOLDINGS INC -2.47% 20 121 LONZA GROUP -12.65% 17 861 NEKTAR THERAPEUTICS 74.90% 16 533 INCYTE CORPORATION -30.99% 14 428