Oncodesign : signe avec ERYTECH un partenariat long-terme de Service en oncologie

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (FR0011766229 - ALONC), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision dont la mission est la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques contre les cancers et autres maladies graves sans traitement efficace connu, annonce la signature d’un partenariat long-terme de service en oncologie avec ERYTECH Pharma.

Philippe Genne, PDG et fondateur d’Oncodesign, déclare : « Nous nous réjouissons de travailler avec ERYTECH, une des biotechs les plus innovantes pour lutter contre des formes rares de cancers et des maladies orphelines. Ce nouveau contrat de long-terme confirme toute la pertinence de la nouvelle offre de services que nous avons récemment lancée. Aujourd’hui, grâce à notre savoir-faire en découverte de thérapies innovantes, nous accompagnons ainsi nos clients sur des prestations élargies en engageant l’expertise et l’ingéniosité de nos équipes scientifiques pour sélectionner et orienter les meilleurs candidats médicaments. Nous sommes enthousiastes d’accompagner ERYTECH sur la durée, dans la phase préclinique de développement de leurs programmes et dans des domaines parmi les plus prometteurs. »

ERYTECH a sélectionné Oncodesign comme partenaire privilégié pour conduire les études précliniques de ses candidats médicaments issus de sa plateforme ERYCAPS, et en particulier eryaspase et erymethionase. Eryaspase, également connue sous le nom de marque GRASPA®, consiste en l’encapsulation d’une enzyme, la L-asparaginase, dans des globules rouges. Eryaspase a déjà démontré des résultats d’efficacité et de tolérance positifs dans différentes études, notamment de Phase III dans la Leucémie Aigue Lymphoblastique (LAL), et de Phase II dans le cancer du pancréas métastatique.

Ce partenariat d’une durée de 2 ans en expérimentation préclinique s’inscrit dans la stratégie d’Oncodesign d’augmenter ses parts du marché en service1, et d’augmenter la taille de ses contrats unitaires. La collaboration inclut également l’appui scientifique et technologique d’Oncodesign à la recherche en oncologie d’ERYTECH.

Oncodesign travaille depuis plus de vingt ans sur l’évaluation préclinique de thérapies anticancéreuses, et dispose d’un ensemble de plateformes technologiques innovantes telles que des modèles prédictifs de cancer humain, l’utilisation de de modalités d’imagerie médicale pour mesurer précisément l’effet de traitement ou bien encore un environnement sécurisé, agréé BPL et certifié AAALAC pour réaliser des tests impliquant des thérapies innovantes et développer des biomarqueurs compagnons. Dans son partenariat avec ERYTECH, Oncodesign apporte cette intégration unique des technologies et expertises dans une seule et même plateforme, liée à son savoir-faire dans la conduite de programmes de recherche pour le compte d’acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

À propos d’Erytech : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes pour lutter contre des formes rares de cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire, ERYCAPS, qui utilise une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH a développé un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec de forts besoins médicaux insatisfaits. La société s’est focalisée initialement sur développement de produits ciblant le métabolisme des acides aminés dans les tumeurs cancéreuses, les privant ainsi des nutriments nécessaires à leur survie.

ERYTECH est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011471135, symbole boursier : ERYP) ainsi que sur le marché Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (ticker: ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a plus de 20 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 600 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 46 milliards de dollars en 2016 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Bristol-Myers Squibb et UCB. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 220 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

1 Un marché mondial évalué à 14.5 Md$, Source : Drug Discovery Outsourcing Market Forecast, VisionGain 2015

