Ontex : porté par la confirmation de ses prévisions

09/05/2018 | 10:45

En hausse de plus de 2,5%, l'action Ontex se classait ce matin parmi les plus fortes hausse de l'indice Bel 20 à Bruxelles. La marge semble avoir dépassé son point bas et les prévisions ont été confirmées.



Le spécialiste des couches et des 'protections personnelles' a enregistré, au 1er trimestre, un CA de 558,1 millions d'euros, soit + 1,1% en données publiées. En organique, le taux est de 1,7%, après 5,5% en 2017 dont 7,2% au seul 4e trimestre. Mais Ontex avait prévenu qu'il tablait sur un ralentissement de ce dernier indicateur en 2018, alors que ses marchés demeurent difficiles, avec des coûts en hausse et des pressions sur les prix.



L'EBITDA ajusté chute de 17,9% à 57,5 millions d'euros, faisant revenir la marge de 12,7 à 10,3% sur un an (pour rappel, au T4 2017 : 9,1%). Hors Brésil, où le groupe a du mal à intégrer une importante acquisition, le taux ressort à 11,5%.



'Les économies ont contribué à l'amélioration séquentielle (entre le T4 2017 et le T1 2018, ndlr) de la marge d'EBITDA ajustée malgré des matières premières et des changes pénalisants', a commenté le directeur général, Charles Bouaziz.



Enfin, Ontex a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de 2018. La marge devrait toujours être plus élevée au second semestre qu'au premier, en lien notamment avec l'entrée en vigueur des mesures de redressement (dont des hausses de prix) mises en place au Brésil.





