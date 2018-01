Onxeo reçoit une notification d'intention de délivrance par l'OEB d'un brevet clé portant sur AsiDNA™, étendant ainsi sa protection en Europe jusqu'en 2031

Ce brevet de composition sera octroyé en Europe pour plusieurs produits, dont AsiDNA ™ , jusqu'en 2031, avec possibilité d'extension jusqu'en 2036

La propriété intellectuelle d'Onxeo pour les technologies, les produits et les associations ciblant l'ADN sera désormais protégée par 10 familles de brevets au niveau mondial

Paris (France), le 25 janvier 2018 - 20h45 CET - Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO - FR0010095596), (« Onxeo » ou la « Société »), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants en oncologie, notamment contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui avoir reçu une communication de l'Office européen des brevets (OEB) informant la Société de son intention d'octroyer un nouveau brevet couvrant AsiDNA™, son inhibiteur « first-in-class » de la réparation des cassures de l'ADN, dans tous les pays de l'Union européenne (UE).

Ce nouveau brevet renforce considérablement le portefeuille de propriété intellectuelle de la Société autour du programme AsiDNA™ en protégeant les différentes compositions et formulations pharmaceutiques et leur utilisation thérapeutique, notamment pour le traitement des cancers, seuls et en association avec d'autres agents ciblant l'ADN tumoral (tels que radiothérapie, chimiothérapie ou d'autres agents endommageant l'ADN tumoral).

Ce brevet européen expirera mi-2031. Cette période de validité pourra être prolongée jusqu'à mi-2036 par un certificat complémentaire de protection (CCP).

Le brevet correspondant a déjà été octroyé aux États-Unis en juillet 2016.

« Ce brevet de composition nous procure la plus forte protection possible en matière de propriété intellectuelle et représente un élément clé de la valeur d'AsiDNA™. Cette protection élargie est essentielle alors que nous accélérons cette année le développement clinique d'AsiDNA™ pour atteindre les prochaines étapes importantes de création de valeur au cours des prochains mois, » déclare Judith Greciet, Directeur Général d'Onxeo.

