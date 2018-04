Gestion-Retour sur les actions, or et obligataire restent en vue-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) * Entrées nettes de $7 mds sur les fonds actions * Flux de $19 mds sur les fonds en Treasuries depuis début 2018 * Collecte de $7 mds sur les fonds en or sur la même période PARIS, 16 avril (Reuters) - Les flux de souscriptions sur les fonds d'investissement collectifs sur la semaine au 11 avril montrent un regain d'appétit pour le risque, en particulier pour les actions, en dépit des inquiétudes liées aux tensions commerciales et géopolitiques, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds obligataires ont toutefois enregistré leur collecte hebdomadaire la plus élevée en 12 semaines à près de 9 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) et les fonds dédiés à l'or ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 1,1 milliard de dollars, confirmant un très bon début d'année, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les entrées nettes sur les fonds actions ont atteint 7 milliards de dollars sur la semaine avec un retour sur ceux dédiés aux actions américaines (+5,5 milliards de dollars) et un engouement confirmé pour ceux dédiés aux actions japonaises (+2,5 milliards de dollars et une 19e semaine consécutive d'entrées nettes) et émergentes (+2,8 milliards de dollars). En revanche, les fonds investis en actions européennes ont subi les rachats hebdomadaires les plus élevés depuis juillet 2016 avec des sorties nettes de 5,2 milliards de dollars sur la semaine. Au sein des fonds obligataires, les fonds dédiés aux obligations du Trésor américain ont encore bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 3,4 milliards de dollars sur la semaine et de près de 19 milliards depuis le début de l'année. L'incapacité des rendements sur Treasuries à 10 ans à franchir le seuil des 3% en dépit d'une reprise mondiale synchronisée, de la faiblesse du chômage, d'une relance fiscale massive, et du dégonflement du bilan de la Fed aux Etats-Unis peut laisser penser que les rendements ont encore une marge de baisse, estiment les analystes de Bank of America Merrill Lynch. Ils notent aussi que la performance boursière relative des promoteurs immobiliers et des services aux collectivités aux Etats-Unis, très corrélés aux rendements à long terme, va dans le même sens. L'appétit pour les fonds dédiés à l'or mais aussi émergents avec des entrées nettes d'encore 600 millions de dollars sur ceux investis en dettes émergents, en sus de l'attrait non démenti des fonds actions, s'explique selon eux par la faiblesse du dollar. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 11 2018 avril Actions +7,0 118,68 Obligataires +8,8 54,10 Monétaires +7,6 4,05 Matières premières +1,35 4,17 (Marc Joanny, édité par Patrick Vignal)