Le dollar, l'autre catalyseur de la hausse des résultats à Wall Street - Plus USA

Christine Lejoux,

Agefi-Dow Jones

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les baisses d'impôts entrées en vigueur le 1(er) janvier aux Etats-Unis et la robustesse de la croissance mondiale ne sont pas les seuls facteurs de la hausse des résultats des entreprises américaines. La dépréciation du dollar compte également pour beaucoup dans la qualité des chiffres dévoilés par "Corporate America" au titre des trois premiers mois de l'année.

Le bal des trimestriels n'en est qu'à ses débuts, mais plus de la moitié des sociétés de l'indice S&P 500 qui ont présenté leurs comptes ont fait état de conséquences positives des taux de change sur leurs résultats, indique le fournisseur de données financières FactSet.

"Les variations de change ont entraîné une augmentation de 35,6 millions de dollars de notre chiffre d'affaires", a ainsi déclaré l'éditeur de logiciels Oracle, lors de la présentation de ses comptes trimestriels. "Sur la base des cours actuels, les devises pourraient provoquer jusqu'à 3% de hausse de nos revenus, et générer un effet positif de 3 cents sur le bénéfice par action, pour le quatrième trimestre de notre exercice en cours", a prédit son concurrent Adobe Systems.

"En termes de chiffre d'affaires, nous avons dépassé de 9 millions de dollars la fourchette haute de notre objectif, grâce, notamment, à un effet devise positif de l'ordre de 6 millions de dollars", a indiqué de son côté l'éditeur de solutions logicielles Open Source Red Hat.

La "tech", l'un des principaux bénéficiaires du repli du dollar

Ces trois sociétés ont pour point commun d'opérer dans le secteur technologique, l'une des industries américaines les plus présentes à l'étranger et les plus susceptibles, donc, de voir sa compétitivité accrue par la baisse du billet vert. Plus globalement, les entreprises composant le S&P 500 réalisent en moyenne le tiers de leur chiffre d'affaires hors des Etats-Unis, si bien que les fluctuations de la devise américaine représentent un enjeu clé de leur rentabilité.

"L'affaiblissement du dollar", qui avait déjà fléchi de près de 10% en 2017, "est très favorable aux résultats des entreprises américaines, particulièrement dans le secteur technologique, dont les marges sont en moyenne passées de 18% à 24% (l'an dernier)", précise Chris Beauchamp, analyste chez IG. Selon lui, cette tendance va perdurer au cours des prochains mois.

Une opinion partagée par les stratégistes de LPL Financial, qui estiment que la baisse de plus de 10% du dollar au premier trimestre devrait se traduire par une progression de 2% à 3% des résultats des entreprises américaines sur la même période. Conséquence de l'optimisme de celles-ci au sujet de "l'effet dollar" sur leur activité et, plus largement, de leur confiance dans les perspectives économiques, les analystes sondés par FactSet tablent désormais sur un bond de 20% des résultats de Corporate America au premier trimestre. Il y a moins d'une semaine, ils anticipaient encore une hausse de "seulement" 17,3%.

