71ème Festival de Cannes : Orange partenaire de vos émotions avec 5 films sélectionnés et une programmation spéciale sur OCS et la VOD d’Orange

Orange Studio et OCS en Sélection Officielle et dans les sélections parallèles

Depuis 2008, des films coproduits par Orange Studio et/ou préachetés par OCS font partie des différentes sélections. Cette année encore, Orange est fier de présenter 5 films à Cannes.

En Sélection Officielle :

Les filles du soleil d'Eva Husson, produit par Maneki Films, préachat OCS

d'Eva Husson, produit par Maneki Films, préachat OCS En guerre de Stéphane Brizé, produit par Nord Ouest Films, préachat OCS

Un Certain Regard :

Les chatouilles d'Andréa Bescond et Eric Métayer, produit par Les Films du Kiosque, coproduction Orange Studio et préachat OCS

Semaine de la Critique :

Pauline asservie de Charline Bourgeois-Tacquet, produit par Année Zéro, préachat OCS

Quinzaine des Réalisateurs :

Les confins du monde de Guillaume Nicloux, produit par Les Films du Worso, coproduction Orange Studio

Une programmation spéciale Festival de Cannes pour OCS et la VOD d'Orange

Pour la 71ème édition du Festival de Cannes, OCS rendra une nouvelle fois hommage au 7ème art avec une programmation exceptionnelle. Toutes les équipes d'OCS seront mobilisées pendant la durée du Festival pour proposer des contenus exclusifs à ses 2,9M d'abonnés.

A cette occasion, retrouvez l'émission quotidienne « Story Movies » présentée par Sophie Soulignac, du 11 mai au 18 mai sur OCS Max. Egalement au programme sur OCS Géants : une soirée consacrée aux « oubliés du palmarès » sera présentée par Stéphane Charbit le 20 mai dans « Story Classique ». Enfin, OCS fera la part belle aux films primés qui ont marqué l'Histoire de la Croisette ; mais également aux plus grands films HBO présentés à Cannes…

Retrouvez plus d'informations sur les horaires et la programmation OCS spéciale Cannes ici .

Par ailleurs, la Vidéo à la Demande de la TV d'Orange proposera 16 films du Festival de Cannes 2017, dont un certain nombre de films récompensés (120 battements par minute, The square, Faute d'amour...) et 14 films interprétés par Cate Blanchett, la Présidente du Jury du Festival de Cannes 2018 (Le Hobbit, Cendrillon, Robin des bois…).

Orange, partenaire majeur de la création cinématographique

Orange s'engage résolument aux côtés du cinéma français et européen dans toute sa diversité. Grâce à sa filiale Orange Studio, Orange prouve son engagement à travers son activité de coproduction et d'acquisition de films. A raison d'une dizaine de films par an et l'acquisition de catalogue, Orange Studio a ainsi su bâtir sur le long terme un catalogue de qualité et une politique de coproduction ambitieuse. Et depuis la création de ses chaînes OCS 100% cinéma séries, Orange soutient également la production cinématographique française et européenne au travers d'accords avec la filière du cinéma. Cet engagement se traduit par le préachat de films et l'aide à la diffusion en salle.

Partenaire officiel depuis plus de 20 ans du Festival de Cannes, Orange vous fera de nouveau vivre toutes les émotions cannoises 24h/24 et que vous soyez sur place ou derrière vos écrans, à travers un dispositif exceptionnel qui sera dévoilé dans les prochains jours.