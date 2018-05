Le 17 mai, Orange lance Hello Jobs dans 11 villes de France : une journée ouverte à tous sur les métiers d’aujourd’hui et de demain

Hello Jobs regroupe dans chacune des 11 villes concernées :

un forum de l'emploi avec les offres de stage et d'emploi proposées au niveau régional, national et international par Orange

des tables rondes avec des experts d'Orange et des partenaires sur les métiers de demain (Cyberdéfense, Intelligence Artificielle, néo-banque…)

des ateliers conseils pour les candidats

des démonstrations des dernières innovations d'Orange dans le domaine du numérique et des télécoms

En 2018, Orange propose en France 2 500 postes et accueille 5 000 stagiaires et apprentis

Orange est l'une des entreprises les plus attractives en France :

Orange a été récemment distinguée par le label « Tell us - Best in class 2018 » pour la 2e année consécutive et a reçu la certification Top Employer Global 2018.

Selon le dernier baromètre interne, 88% des salariés sont fiers de travailler pour Orange.

83% des salariés recommandent Orange comme une entreprise où il fait bon travailler.

Hello Jobs le 17 mai 2018 est présent à :

Lille - Palais de la Bourse

Paris - Le Tripot Régnier

Caen - Centre des congrès

Rennes - Halle Martenot

Bordeaux - Faïencerie

Montpellier - Hôtel de la French Tech

Marseille - Orange Vélodrome

Lyon - Palais de la Bourse

Nancy - Galerie Artem

La Réunion Saint-André - Epitech Saint-André

Guadeloupe Le Gosier - Hôtel Salako

Pour s'inscrire et découvrir le programme d'Hello Jobs dans votre ville : https://orange.jobs/site/hellojobs/

Un dispositif inédit

Cette 1ère édition présente sur 400 m2 un panorama complet de la politique de recrutement de l'opérateur et sa transformation. Les experts d'Orange répondront à toutes les questions des visiteurs sur leur parcours, leur vie chez Orange et les perspectives d'évolution.

Un forum de l'emploi sur les offres proposées par Orange

Les visiteurs pourront découvrir et échanger autour des typologies de métiers et des offres d'emploi et de stage proposées par Orange au niveau régional et national. Animé par des salariés d'Orange, le forum de l'emploi se répartit autour de stands regroupant ses principaux pôles d'activité : les réseaux et les systèmes numériques d'information/ Numérique et Innovation /le commercial et la relation clients / la cyberdéfense / Orange Bank /la RSE et la Fondation Orange.

Des tables rondes sur les métiers du futur

Pour échanger sur la transformation digitale des entreprises, Hello Jobs organise dans chaque ville concernée, des tables rondes présentant les métiers de demain, animées par des acteurs de la sphère économique et éducative et des experts d'Orange :

Comment la transformation digitale modifie la relation clients, les boutiques du futur, les nouveaux métiers du Big Data, quel est le défi de l'Intelligence Artificielle pour les marques, qu'est-ce que la néo banque, la cyberdéfense et cybersécurité, les nouveaux métiers du SI et des réseaux, penser le bureau de demain, le e-learning, l'éthique dans l'entreprise (…), autant de thématiques pour mieux comprendre les nouveaux défis du monde professionnel.

Les conférences Hello Jobs sont retransmises en direct sur : https://orange.jobs/site/hellojobs/

Des ateliers de conseil au recrutement animés par des salariés d'Orange

Un espace dédié au recrutement est proposé pour permettre à chacun de se préparer aux entretiens, de rédiger son CV ou réaliser son profil vidéo, et tirer parti des réseaux sociaux dans sa recherche de stage ou d'emploi.

Des démonstrations des dernières innovations d'Orange

Orange propose la démonstration des innovations les plus en pointe dans le domaine des télécoms et du monde numérique (présentées au Mobile World Congress de Barcelone en février 2018) : 5G Connected Car, Orange Bot Plateforme, IoT solutions avec Datavenue MarketPlace, les expériences en Réalité Virtuelle et Djingo, l'assistant virtuel d'Orange.

Pour s'inscrire et en savoir plus : https://orange.jobs/site/hellojobs/ et Twitter #hellojobs