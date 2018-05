Les valeurs télécom grimpent, l'Arcep ne s'oppose plus à une consolidation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le secteur télécom est en effervescence mardi à la Bourse de Paris alors que le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), en charge de la régulation du secteur, a "entrouvert" la porte à une consolidation. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Sébastien Soriano a souligné les efforts d'investissement réalisés en 2017 par les opérateurs et s'est dit moins fermement opposé à d'éventuels rapprochements. "Les circonstances ont évolué et la porte de l'Arcep se rouvre ou du moins s'entrouvre. Encore faudrait-il qu'ils aient un projet créateur de valeur pour le pays, et pas simplement pour les actionnaires", a-t-il indiqué. Depuis l'échec de la fusion entre Orange et Bouygues Telecom en 2016, l'Arcep s'était montrée hostile à toute consolidation, estimant qu'elle risquait de détourner des investissements jugés indispensables dans le réseau. Orange gagne 3,5%, Bouygues 3,6% et Iliad 6,2%. La maison-mère de SFR, Altice voit son cours impacté par la distribution d'un dividende sous formes de titres de sa filiale américaine. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

