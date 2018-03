ORANGE : Business Services décroche un contrat de 240 millions d'euros avec Siemens

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Siemens AG , groupe technologique de dimension mondiale, étend son contrat réseau avec Orange Business Services et lui confie la digitalisation de son réseau à l’échelle mondiale. Nommé « Siemens Digitalization Network » (SDN), ce réseau basé sur une infrastructure SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) connectera 1 500 sites à travers 94 pays. Plus performante, la nouvelle infrastructure permettra à Siemens de poursuivre la digitalisation de ses process au cœur de l’Industrie 4.0.Dans le cadre de ce contrat de 240 millions d'euros sur six ans, Orange Business Services migrera l'infrastructure réseau mondiale de Siemens vers un réseau SD-WAN dynamique et flexible. Il connectera ses applications cloud et ses objets connectés. La conception et la maintenance du réseau par un partenaire unique renforcera la performance et la flexibilité des applications de Siemens.