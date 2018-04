ORANGE : Business Services lance une place de marché spécialisée IoT

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange Business Services a lancé sa marketplace dédiée à l’IoT et enrichi son offre de services basée sur le réseau national LoRa d’Orange. Datavenue Market est ainsi la première marketplace IoT d’Europe permettant d’acheter les objets et leur connectivité LoRa en mode prépayé. Ce portail web met en relation les fournisseurs d’objets connectés et les entreprises ou les développeurs souhaitant tester et valider un projet IoT en toute autonomie et à moindre coût.Après avoir sélectionné les objets pour son projet, l'acheteur peut y associer la connectivité nécessaire. A partir de juillet, une offre inédite de connectivité LoRa prépayée de 6 ou 12 mois sans engagement sera également disponible sur Datavenue Market. A la réception des objets, il suffit de les déclarer sur la plateforme Live Objects d'Orange Business Services pour les activer puis en analyser les données et ainsi aller au bout de son expérimentation IoT.Des offres packagées tout compris comprenant objets, connectivité et application métier seront également disponibles sur Datavenue Market à partir du mois de juillet. Elles s'adressent aux clients qui n'ont pas l'expertise pour créer leur projet IoT. Par exemple, la solution Live Button d'Orange Business Services permettra de gérer et de paramétrer depuis un portail web les actions associées à ses boutons connectés. Live Button fonctionnera avec les réseaux GSM ou LoRa.