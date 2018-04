Orange : A l’occasion du SIdO, Orange Business Services lance sa Marketplace dédiée à l’IoT et enrichit son offre de services basée sur le réseau national LoRa® d’Orange

61% des entreprises estiment qu'elles ont à peine commencé à explorer le potentiel de l'IoT (1). Fort de ce constat et mu par l'ambition du groupe Orange de devenir un acteur de référence sur le marché des objets connectés en Europe, Orange Business Services annonce le lancement de Datavenue Market en France et en Europe. Ce portail web met en relation les fournisseurs d'objets connectés et les entreprises ou les développeurs souhaitant tester et valider un projet IoT en toute autonomie et à moindre coût.

Datavenue Market propose dès aujourd'hui plus de 50 objets couvrant un large spectre d'usages dans l'industrie, l'asset tracking et les smart cities. Issus d'une vingtaine de fournisseurs, ils ont été sélectionnés au sein du catalogue d'objets connectés d'Orange garantissant ainsi l'interopérabilité sur son réseau LoRa®. Cette sélection s'enrichira dans les mois à venir.

Après avoir sélectionné les objets pour son projet, l'acheteur peut y associer la connectivité nécessaire. A partir de juillet, une offre inédite de connectivité LoRa® prépayée de 6 ou 12 mois sans engagement sera également disponible sur Datavenue Market. A la réception des objets, il suffit de les déclarer sur la plateforme Live Objects d'Orange Business Services pour les activer puis en analyser les données et ainsi aller au bout de son expérimentation IoT.

Des offres packagées tout compris comprenant objets, connectivité et application métier seront également disponibles sur Datavenue Market à partir du mois de juillet. Elles s'adressent aux clients qui n'ont pas l'expertise pour créer leur projet IoT. Par exemple, la solution Live Button d'Orange Business Services permettra de gérer et de paramétrer depuis un portail web les actions associées à ses boutons connectés. Live Button fonctionnera avec les réseaux GSM ou LoRa®.

Avec Datavenue Market, les fournisseurs d'objets connectés bénéficient d'un nouveau canal de distribution et d'une mise en visibilité privilégiée auprès des entreprises clientes d'Orange Business Services.

Datavenue Market s'appuie sur les infrastructures de la plateforme d'Actility, acteur spécialiste de l'IoT.

Le réseau national LoRa® d'Orange : toujours plus d'accessibilité et de fonctionnalités

Aujourd'hui, le réseau LoRa® couvre 95 % de la population française avec 4 900 gateways réparties en France métropolitaine. Une nouvelle carte interactive est en ligne pour vérifier l'éligibilité des sites sur lesquels les entreprises souhaitent déployer un projet. Pour les zones encore non couvertes ou les endroits difficiles d'accès (sous-sols, murs en béton épais…), Orange Business Services propose la solution Couverture Site Express qui permet de densifier localement la couverture du réseau LoRa® d'Orange. L'offre repose sur une nano-gateway LoRa® installée en moins de dix minutes et sans assistance.

Au-delà de la couverture, Orange continue d'enrichir les fonctionnalités de son réseau. L'option de géolocalisation des objets avec la technologie TDOA (Time Difference of Arrival) sur le réseau LoRa® d'Orange en France métropolitaine sera lancée fin avril. Contrairement à la fonction GPS classique, la TDOA permet de localiser les objets sans consommation d'énergie supplémentaire, avec une précision d'une centaine de mètres au cœur des grandes agglomérations et d'un kilomètre à leur périphérie. Elle peut par exemple permettre de vérifier si un camion est bien arrivé à l'usine. La technologie TDOA calcule le temps que met le signal à arriver sur les trois antennes les plus proches et en déduit la position géographique de l'objet.

« Avec le réseau LoRa® d'Orange qui couvre tout le territoire métropolitain, nous pouvons construire et offrir des solutions adaptées à chaque client suivant ses besoins, sa maturité et son type de projets. L'objectif d'Orange est d'accompagner les clients qui souhaitent tester, construire et avancer dans l'IoT, en leur offrant un parcours simplifié et plus agile. Datavenue Market est le parfait exemple de cette volonté. Cette Marketplace nous permettra également d'affiner notre connaissance du marché en nous appuyant sur une véritable place des tendances pour analyser, comprendre et réfléchir sur l'avenir de l'IoT.», déclare Olivier Ondet, SVP IoT et Analytics d'Orange Business Services.

