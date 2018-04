Orange : Business Services et Siemens, partenaires pour élaborer ensemble des solutions IoT dédiées à la performance industrielle

Orange Business Services et Siemens , le principal fournisseur de systèmes d'automatisation industrielle, collaborent pour promouvoir l'adoption et l'intégration de l'Internet des Objets (IoT) dans le secteur de l'industrie. L'objectif initial est d'élaborer des solutions de traçabilité pour optimiser les chaînes d'approvisionnement et d'améliorer la supervision des équipements afin d'en accroître la performance, et ainsi, de développer de nouveaux services s'appuyant sur les technologies numériques pour renforcer la satisfaction des clients et créer de nouveaux business modèles.

Ce partenariat aidera les entreprises à connecter leurs machines et leurs infrastructures IT au monde numérique. Grâce aux données générées et à leur analyse, elles pourront accroître leur productivité et leur rentabilité.

Orange Business Services fournit la connectivité cellulaire mondiale et apporte ses compétences dans les domaines du conseil, de l'intégration de systèmes et du développement d'applications. Le partenariat repose sur l'alliance de MindSphere, le système d'exploitation IoT ouvert de Siemens basé sur le cloud, et de Datavenue, l'offre IoT et Data Analytics d'Orange Business Services.

Orange Business Services connectera les systèmes et les objets via MindSphere. Les clients choisiront parmi plusieurs offres semi-packagées autour de la traçabilité, de la supervision d'équipements, ou des solutions et applications personnalisées. Orange Business Services fournira, dans un premier temps, des solutions de connectivité cellulaire et de type Low Power Wide Area Network (LPWA). D'autres composantes de Datavenue seront intégrées prochainement dans l'offre.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Siemens dans le secteur industriel, au sein de l'écosystème MindSphere. En unissant nos forces, nous proposerons aux industriels de nouvelles opportunités pour exploiter leurs données, les aider à bénéficier de tout le potentiel de l'IoT et prendre une longueur d'avance » se réjouit Olivier Ondet, SVP, IoT et Analytics d'Orange Business Services.

« Orange Business Services apportera à l'écosystème mondial MindSphere de Siemens, ses services IT, son expertise en matière d'intégration de systèmes et de développement d'applications. Autant de compétences qui bénéficieront à nos clients communs. L'offre de connectivité IoT d'Orange répond aux exigences liées à l'intégration des produits et processus numériques dans notre plateforme MindSphere. Nos clients auront accès à une couverture mondiale adaptée à leurs nouveaux business modèles et à leurs évolutions futures », explique Kai Brasche, VP, MindSphere Partner Management EMEA pour Siemens.

Dans un premier temps, ce partenariat se concentrera sur l'Europe, avec le déploiement de solutions en Allemagne et en Autriche. Orange Business Services et Siemens seront présents sur le stand MindSphere à la Foire d'Hanovre (Hall 9, stand D35). La Foire d'Hanovre est le plus grand salon de technologie industrielle au monde. Il se tiendra du 23 au 27 avril 2018.